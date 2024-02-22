先生在二○二○年底，因為癌症 復發去世，至今已經整整三年多。那時正值新冠疫情 最嚴重時，他走的時候沒有告別儀式，也沒有追悼會，只有家人送別他。

很多認識他的人，還不知道他已經走了，如果是以往，就不會是這樣，追悼會大廳一定坐滿了人，親友會講述他為家庭、社會所做的貢獻，他為傳揚中華文化辦中文學校，奉獻許多時間、金錢和精力。大家都會來送他最後一程，聆聽他精采的一生，為他人生最後的告別，畫上完美句點。可是這一切都沒有發生，我心裡一直非常不舒服，總覺得欠他很多，感到非常愧疚。

他生前的點點滴滴，一直浮現在我眼前，過去我們常常每周兩次，在社區老人活動中心打乒乓球。在疫情之前這些都是正常活動，先生是乒乓活動室最年長者，但他步履穩健、耳聰目明，氣色比一般人都好，所以他看起來比實際年齡不只年輕十歲。

每次運動大約兩小時左右，他一直都是精神抖擻，打乒乓球的架勢不輸他人。有一天打球正逢他生日，全體球員與他合照，並為他唱了生日快樂歌，這張照片至今還掛在乒乓室。

二○二○年初，我們家裝新地板，多出來很多木條，他將這些木條用來做花盆。他在網路訂購所需的工具，自己設計製作，天天在花園忙碌。有的花盆已經掛在木架上，花都開了，非常賞心悅目。他說：「現在不能外出，就整理花園，這些木條可以做一些大花盆，用來種蔬菜。」他就是這樣一個閒不住的人。我在想，他當時癌症復發，大概就是太勞累的緣故。

在我家飯桌上，放著一本簿子，封面上寫著「Learn」（學習），都是中英對照的新詞，例如數據造假Data Fraud、天基互聯網Space-based internet、脫鉤Decoupling等等。他是在美國出生的華裔 移民第二代，在美國接受教育，英文很好，卻還在孜孜不倦地學習中英文詞句，不斷地吸收新知。他使用電腦、手機，樣樣不輸年輕人，這就是他保持年輕健康的祕訣吧！

以往我們常常旅遊，遊船是我們的最愛。此外，我們一起學交誼舞、打高爾夫球和乒乓球，兩人都喜歡攝影、音樂，所以我們的生活總是多采多姿。為了紀念他與我同行幾十年共享美好人生，我寫了一本遊記，是專門紀念他的，也了卻我的心願，想必在天上的先生，也可以看到這本書，他想念人間的時候，可以翻閱看看，回憶我們一起旅遊時的點點滴滴和幸福歡樂時光，他一定會感到無比欣慰吧！