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關於健康的事

袁慶成

我和妻子的聯邦醫療保險（Medicare）已經有十三年了，享受家庭護工照顧七年。社會與健康服務部門每年年初都會進行資格複審。今年的複審，於去年十二月就寄來表格，我填寫後立即以郵件寄回，等待批覆。我明知符合資格，但心裡仍七上八下，深怕節外生枝影響福利

我等了一個月，上述部門發來通知，說已收到資格複審申請表格，但缺少面試環節，需要在網路上重新申請。我有點發懵，歷年都是郵件寄回申請表格即批覆，沒有面試和提供證明資料，況且寄資格複審表格給我時，並沒有告訴我需要面試和提供證明資料。

請女兒幫忙在網路上重新申請，幾天後，她填好了表格正要發送時，我打電話給女兒，告訴她方才收到社會與健康部門的來信，信中說我們已結束對您長期照顧服務的審核，對您的照顧服務及聯邦醫療保險，將從二月一日延續至明年一月三十一日，心中的石頭總算落了地。

另一件事，從去年開始，我隸屬的保險公司發放一張購物卡，每月匯入一百八十美元，可購買保健品或食品；妻子隸屬的保險公司也發放一張購物卡，每月匯入一百七十五美元。

日前去購物時，我的購物卡不靈了，於是請女兒去詢問保險公司，回覆已給我寄來新卡，然而我卻沒收到，保險公司便把寄來的卡片作廢。一個月以後，也就是我收到社會與健康服務部批准我享受福利信件的同一天，收到了保險公司寄來的新卡。

後來細看信箱來信，找到了之前保險公司寄來的新購物卡。那時我跟保險公司說沒收到，真是我的疏忽。

如今我的新購物卡，每月縮減二十一美元；妻子的購物卡，每月則縮減七十五美元，如果以百萬客戶計算，前者保險公司每月減少開支二千一百萬美元，後者每月減少開支七千五百萬美元。當初保險公司給客戶的甜頭，最終還是變清淡了。

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