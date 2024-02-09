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人間煙火味

叢中笑

百節「年」為首，一年一度的農曆春節又來了，春節是中華民族最重要的傳統節日，跟美國人慶祝聖誕節一樣，盛大又隆重。過年的傳統習俗很多，例如春節前的大打掃必然不可少；民以食為天，烹、煮、炸、蒸在我家來說，樣樣也不會缺少。

除夕這一天，大人們忙著做年夜飯，看春晚的同時，還要騰出時間來迎合左鄰右舍震耳欲聾的鞭炮聲。對我來說，最具有挑戰的是熬到跨年那一刻。初一大家習慣走街串巷，去向自己的親友們拜年，懷裡揣著給小孩子們準備的紅包，大街上舞龍、舞獅和扭秧歌的慶祝活動，充滿歡樂聲，我覺得這才是人間煙火味。

日前我一天參加了兩場春節慶祝活動，上午參與AAPI亞洲人舉辦的年會；下午我又馬不停蹄地趕赴索諾馬縣博物館和RECA中國人協會聯合舉辦的春節慶祝大會。慶祝會上有舞龍、舞獅、中國功夫、中國民謠歌唱團、舞蹈、古箏、功夫茶、剪紙和書法等。我負責為大家寫書法，例如寫中文名字或新春對聯。

我服務學校的慶祝活動，更是琳瑯滿目，ASA亞洲俱樂部的同學們，把高中部裝飾得紅紅火火、歡歡喜喜、龍騰虎躍。除夕這一天，我帶著學中文的高中生們，去舊金山的中國城吃飯、逛街，賞燈；我們學校還為住宿生在中餐館訂了正宗的年夜飯，學校各級領導與來自世界各國的孩子們，一起歡度春節。

我衷心地祝願世界各國人民和我的親友們，新的一年幸福、和平、健康，龍年好運連連。

書法 聖誕節 博物館

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