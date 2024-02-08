這幾年，受新冠疫情的影響，美國經歷了通貨膨脹，造成物價飛漲，讓我感觸最深的就是食品價格，在超市買菜，雞蛋和肉類售價都翻漲了一倍。從前常和朋友外出吃飯，現在隨便吃一頓午餐，一個人的餐費二、三十美元是常態，晚餐當然更貴。

朋友德碧是紅髮藍眼的本地人，住在南卡（South Carolina）的Chapin小城，她是我在藝術俱樂部的畫友，她提及她妹妹開車到費城 看病危的好友，住最便宜的旅店、不到外面用餐，每頓吃自己帶的三明治和水果。

她的妹妹年輕時瀟灑如風，住過希臘最貴的海景洞穴酒店，恐怕她從來沒想過，有一天出門還要自己帶便當。住旅店帶便當，讓我想起一九八○年代出國的中國人，行李箱裡總是有一堆泡麵。

物價上漲，確實改變了許多人的生活方式。德碧依然活得自在，物價飛漲並沒有影響她的生活品質。她十八歲開始工作，六十歲退休，在郵局工作了四十二年。她做事一向認真，從來沒有跳槽過，美國郵局是屬於聯邦政府 管轄，員工是聯邦政府公務員，退休金 和醫療都有保障，如果在政府單位服務的時間長，工資年年都會調漲。

德碧告訴我，她高中畢業就進郵局工作，跟她一起進去的幾個同齡人，受不了郵局枯燥繁雜的職場環境，幹不了幾年都跑了，去追求更有創意的精采人生，但她堅持住了。人生很短也很長，她堅持的回報不僅是加薪，還得到了郵局提供的免費大學教育。郵局退休金和社安退休金加起來，一個月可領六千美元，對她而言談不上是富貴，但是人生穩定而舒適。

德碧是在退休後，才投入繪畫創作。她的雙胞胎妹妹是一個全職藝術家，年輕時在紐約和紐奧良闖盪過，還在歐洲生活了幾年，在繪畫和雕塑上得過獎，享受過人生的高光，但是收入跌宕起伏，一直不穩定，也沒有找到可以依靠的男人。

德碧的妹妹在五十歲時，在外闖盪疲憊不堪，回到故鄉。那時德碧已是郵局的部門經理，她願意幫妹妹在郵局找一份工作，先是合同工，但是一旦轉正，便可享受聯邦公務員的福利。

妹妹勉強進了郵局，做了一周的郵件分揀，就頭大眼大，說自己快瘋了。她一個高貴而敏感的藝術家，怎麼可以做那般低級無趣的工作？還被一個五大三粗的胖女人呼來喚去。

性格決定命運，也決定了價值觀和幸福感。德碧的妹妹在年輕時追求自由，放飛靈魂，從事自己熱愛的藝術工作，事業上也算小有成就，但是沒有積蓄，退休的收入只能靠社安，日子過得緊張。德碧雖然遭遇過婚姻的不幸，但是職場穩定，讓她行走社會有一份底氣。如今退休了，不薄的退休金加上豐厚的儲蓄，保障她到老年還可以繼續追夢，她享受著繪畫、插花、彈管風琴、旅遊看世界，還去希臘體驗了她妹妹年輕時住過的海景洞穴酒店。

漫漫人生，兢兢業業做好一件事，任勞任怨堅持到最後，總會有收獲的。