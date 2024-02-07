去年八月，在一個偶然的機會，得知我所在選區的眾議員辦公室，可以幫忙聯繫參觀白宮 ，但要提前兩個月預定。正好家人來美國，準備去東部遊覽，就預定了十月初去參觀白宮。

九月中旬，收到議員辦公室的電郵，確認十月五日上午十點參觀白宮。九月底，政府的預算 在兩黨之間爭吵不休，雙方互不妥協，如果九月三十日預算不通過，政府就得關門。幸好在我們離開洛杉磯的前一天，看到新聞報導，兩黨終於達成協議，通過四十五天的延長計畫，政府可以暫時不關門，我們可以按原計畫參觀白宮了。

當天上午九點，我們就到達白宮參觀入口，已經有幾十個人在排隊。警衛告訴我們，包包都不能帶進白宮，太太和家人都有隨身的女性手袋，警衛說，我們可以到馬路對面的酒店寄放包包，收費二十美元，形勢看來如此，只好就範。

入門檢查很嚴，警衛在電腦前仔細檢查每個人的信息，要兩次安檢通過才放行。所有警衛都是全副武裝，但每個人都很和善，排隊時有一人發問：「Is Joe home？（喬在家嗎？）」警衛笑著回答：「總統在二樓，你們只能參觀一樓。」

對外開放的白宮只有一層東翼，從東邊進去後是一條長走廊，走廊的牆上掛滿了近年各總統的家庭照。經過的第一個房間是電影放映室，這是一九四二年羅斯福總統擴建東翼所興建的電影院，室內牆壁和家具顏色都是暗紅色，大概為了適應看電影時昏暗的環境。

下一個房間是遊客中心，可以在這裡買一些紀念品和有關白宮的書籍。再參觀的房間是白宮圖書館 ，一九三五年富蘭克林總統把這個房間變成圖書館，這裡也是白宮客人進入白宮後最先停留的地方。館內有兩千七百冊圖書，主要是美國文學和歷史書籍，也包括歷屆總統有關資料。

東室是白宮裡最大的房間，也是總統舉行各種慶典的地方，一七九七年華盛頓總統的大幅畫像就展示在牆上。一八一二年英國軍隊入侵華盛頓特區，當時的麥迪遜總統夫人命令將畫像轉移至安全處，後來英軍將白宮付之一炬，但這幅畫像得以保留。

朱紅色房間是白宮收集的鍍金銀器，有超過一千五百件放在兩個展示櫃裡，牆壁上展示著二十世紀總統夫人的肖像。白宮就像是一個偉大的博物館，藝術館管理著白宮保存近六千件舉世無雙的美國文化藝術藏品。

瓷器房間有各種各樣的瓷器、餐具和杯具，也包括在任總統第一家庭所鍾愛的餐具。綠室是第一個按照房間裝飾的顏色命名的房間，此室是白宮裡最不用正式著裝的房間，一般是小型聚會或飲茶的地方。藍室是在東翼的中央，也是白宮內四個橢圓形房間之一。藍室是用來接待嘉賓，節日期間也是白宮聖誕樹展示的地方。

紅色是一種很正式的顏色，紅室是提供小型正式接待或會議的房間。顧名思義紅室的家具、牆壁、地毯都是紅色的，從一八四五年就開始裝飾成紅色。十九世紀初借鏡希臘、羅馬和埃及的建築風格而設計，使其進一步完善。

國宴室是白宮第二大的房間，有一張很長的餐桌，餐桌兩邊各有七把椅子，桌椅都是淺棕色，製作得很精緻。國宴室是白宮正式宴客的地方，客人包括外國政要、大使和總統的客人。美國是一個自由民主開放的國家，我們身為一個平民百姓，有機會能參觀總統住宅，十分榮幸。