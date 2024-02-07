曾寫過一篇文章，名稱為「與鄰為善」，大意是說，我家東側的鄰居自從二○一四年搬來後，發現我們兩家的面積測量有誤，他去市府查詢，確認他家的實際面積，應往我家再推進約一個半推草機。我們隨即去市府查詢，確認後就沒再爭辯，但外子心中深感不悅，因此我們兩家一直沒往來。

前兩年，我覺得此事非鄰人之錯，況且鄰居夫婦每次見到我總是微笑打招呼，本著「與人為善」的家訓，我開始與鄰居往來。因見這位男主人Chris善於修建院舍，於是商請他為我家翻修圍籬，從此兩家互動頻繁。

二○二二年春末起，外子經常摔倒，且二度入院。年底外子出院前，一位護理專職朋友，建議我家修改浴室門並加裝多處把手，以利外子推動助行車。時值歲末工人難尋，且估價高又無法保證在外子出院前能完工。恰巧那日Chris夫婦來訪，得知我的困難後表示，他能勝任這工作，而他的估價竟比裝修公司便宜許多，我極高興且感謝。

Chris家的格局與我家一樣，他曾改修過自家房屋，自然駕輕就熟於我家的改建。外子出院那天，Chris來家將各項尺寸再確認後，才做最後固定，不適之處他不厭其煩地一再修改。我們很幸運，若非請這位隨叫隨到的好鄰居施工，許多設施實在不易修改到完全精確適用的地步。更幸運的是，之後外子數次用壞幾處設施，Chris總是盡心修改到更合用。

外子返家後，雖有專人來家協助復健，但外子年事已高、進步有限，仍經常跌倒。若在夜晚，我就電請「扶起摔倒者」服務，白天我則向Chris求助。他經營電信業，平日在家工作，接到我的求助電話立刻趕來相助，他的熱心，令獨立照顧外子的我甚為感激。

我獨自照顧外子一年後，身心俱疲，並患上嚴重失眠 症，於是決定去度假。度假前需先妥善安排照顧外子，幾經打聽，最便宜的看護兩周的價格也十分驚人。Chris得知此事後立刻和他太太商量，他願幫忙照顧外子，只收取象徵性的費用，於是他和一對專業護工母女承擔起照顧外子的工作，我得以安心度假。

輪到Chris照顧外子時，他將電腦帶到我家，在我家客廳一邊照顧外子一邊工作。擔心外子無聊，他幫外子下載有聲書，花費與買書相仿的價格，外子可戴上耳機輕鬆享受。即使不是Chris值班的時段，他也在外子的助行車上安裝接收器，以掌握外子的情況，可隨時幫忙值班護工處理突發事故。

在旅途中，我聽說Chris的太太因患膽囊結石必須動手術，我非常擔心，那天正輪到Chris值夜班，他傳簡訊告訴我，他太太手術順利，有他女兒在家照顧，不影響他陪伴照顧外子，有好鄰居夫婦如此幫忙，我安心且感激。

二○二三年春天時，我發現院中草地因大旱而多數枯死，Chris家的景況相似，他和我商量兩家一起訂購草皮，他負責植草填土並幫忙換裝房屋四周已損壞的Soaker Hose（滲水管），以鞏固地基且恢復草坪的盎然綠意。

二○二三夏天時，我決定送外子住進安養院，我則整日去陪伴，Chris不但幫忙搬家且照料我們的家院，每周幫忙送收垃圾桶，常協助修理家電，他的太太更常送美食給我，有此鄰居實在幸運。女兒在外地工作，常擔心我獨居，但慶幸我有好鄰居相助，每次返家必前去道謝，更說：「他們真是超級模範好鄰居。」