去年十一月第一個星期天， 來自全球一百三十多個國家的五萬名選手，凌晨五點分批起跑，花費近四小時，參加暌違多時、堪稱舉世規模最大的紐約馬拉松 競賽。前幾天報紙或社交媒體就提醒大家，曼哈頓街道將會進行嚴格的交通管制，請盡量避免開車進城。

想到當年波士頓 馬拉松曾發生恐怖分子爆炸案，我不由得發短信叮嚀兒女，屆時務必遠離塵囂。沒想到原以為只熱中於到處參加鐵人三項比賽的兒子，竟然不聲不響地報名了紐約馬拉松，而且打死不退。我只好收看電視轉播，靜觀其變，並默默為他祈禱。兒子順利跑完後，他急著跟我報平安，而且津津樂道，這趟賽程是多麼地不虛此行。

兒子說，真不敢想像，平常開車總覺冗長費時的跨區之旅，在眾志成城下，竟能憑雙腿搞定。他們從史泰登島穿過韋拉札諾海峽大橋（Verrazzano-Narrows Bridge）到布魯克林和皇后區，再穿過又叫五十九號街橋的昆斯博羅橋（Queensboro Bridge），然後到中央公園第六十七街的Runners' Grove結束。

為了避免重蹈波士頓的覆轍，沿途沒有一個垃圾桶，以免恐怖分子預藏炸藥，跑友不能攜帶背包，水瓶不得超過一公升。有一個因子宮內膜異位做了尿道造口術的跑友，每天需要自己導尿六次，她必須穿著承載導尿和補充水分裝備的特殊背心，卻因主辦單位不准，而被取消參賽資格，使得曾順利參加巴黎和倫敦馬拉松的她和夫婿，平白損失五百英磅的報名費，可見大會對安全的要求，是多麼嚴格。

兒子說，他全程都能感受到現場圍觀群眾的熱情，他們扶老攜幼，拿著自製的標語，像歡迎英雄一樣夾道而立，每到按哩設定的供應站，人們爭相遞水和能量棒，沿途不絕於耳的呼喊尖叫聲，無異成為跑者源源不斷的動力。

全世界每年有超過八百個馬拉松競賽，六個最大的比賽城市分別為紐約、波士頓、芝加哥 、倫敦、柏林和東京。有個大學契友住在芝加哥的醫師兒子，也飛來躬逢其盛，獨樂跑不如眾樂跑，還說服年逾七旬的契友，跟著他們小家庭，一起參加十二月在康州舉辦的馬拉松賽，並把老驥伏櫪、志在千里的身影，錄像做成YouTube，全家一起觀賞。

不愛運動的我，不解為什麼有那麼多人喜歡花錢找罪受？看到電視報導，像是殘障裝義肢、癌友等特殊情況的跑友，目睹他們抵達終點的滿足和成就感，才稍領悟。為了實踐那句名言：「當跑的路我已跑盡，美好的仗我已打過。」雖然疲累，但無遺憾。