今年的除夕是二月九日，過了這夜，就是龍年的正月初一。和美國的感恩節大餐相似，吃年夜飯是華人在一年中最重要的習俗，親人們不遠千里趕來相聚，象徵著家庭的團團圓圓、互訴親情、感恩長輩、迎新送舊，還要祈求在新的一年平平安安。

回想起幼年，多麽期待著除夕和新春的到來，吃了豐盛的年夜飯後，就去弄堂放煙花，大人給壓歲錢祝福小孩又添了一歲。次日一早，穿上新衣新鞋，在長輩的帶領下去親戚家拜年；回家後，興高采烈地和弟妹們一起數著親戚們給的壓歲錢。

在我來美國前，年夜飯都是在故鄉上海和家人一起度過，只有一年例外。那是在我大學畢業後，分配在地處河南 洛陽一家工廠，由於進廠不久還在實習期，不能請假探親，所以那年的春節是在集體宿舍度過的。

那時中國正值三年自然災害期間，一切食品包括春節的副食品都是憑票證供應，我又是單身，過年只能拿到半斤生餃子 。平時在這裡的主食是高粱玉米和紅薯，稱作粗糧；而用麵粉包的餃子則稱為細糧，算是在節日時改善伙食了。

來洛陽僅三個多月，沒有熟人和朋友，雖然部門的主任請我到他家一起過除夕，但吃年夜飯是親人之間好不容易的一次團聚，一個陌生人參與，可能會讓大家感到很不自在，而且當時春節對每人供應的副食品很少，因此除了感謝他的好意，我只能推辭了。

就這樣我獨自在宿舍嚥下了十多顆蒜蓉味很重的北方餃子，算是我的除夕夜大餐。看到周圍的家屬宿舍家家戶戶熱鬧非凡，我的內心和寒冬臘月的氣候一樣冰冷。工廠位於郊區，節日裡也沒有公車進城，外面又是天寒地凍，剩下的幾天假日，我只能待在宿舍躺在被褥消磨時間。

俗語說「每逢佳節倍思親」，我只能用大量書信來寄託我對遠方親友的思念。為了不讓長輩們擔憂，最後總要寫上這句安慰話「在這裡一切全好，請放心。」我實在沒有想到，踏入社會工作後的第一個春節，竟是如此的孤獨無助，首次一個人以餃子當年夜飯來度過，至今仍難忘。

來美國後，在麻省理工學院工作，女兒也考入這所名校，我們住在波士頓 。幾十年來的除夕夜都是和女兒、隨後又和女兒的夫家相聚度過。

妻子準備的年夜飯是傳統的南方上海菜，熱騰騰的火鍋是必備的，高湯是用鮮雞和火腿加人參用慢火燉煮，食材有粉絲、自製蛋餃、魚丸、肉丸、羊肉片、豬肉片、白菜等，清蒸全魚也是不能少的，還有紅燒肉燒蛋、黃豆芽燒油豆腐等。

我們的美國女婿很喜歡這些菜，我們告訴他，吃年夜飯要討個吉利，粉絲很長，象徵健康長壽；蛋餃顏色金黃狀似元寶，這是恭喜發財；中國字的「魚」和「餘」發音相同，代表著「年年有積餘」；吃了蛋就如滾過了年；黃豆芽形如「如意」，是祝福在新的一年裡，凡事吉祥如意；甜點是桂花糖年糕，以祈求年年高升。人們是用食品的諧音、顏色和形狀，來取得祝福的。

女婿聽後大呼中華文化的源遠流長，一席菜餚竟能引出如此動人的典故。他還愛吃辣味很重的宮保雞丁，女兒很中意波士頓有名的龍蝦，因此，這些菜色也一起上了年夜飯的餐桌，這真是一席既有家鄉情、又有美國味的年夜飯。