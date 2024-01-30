老太太像積木般的小房子，被美國著名的商場左懷右抱。（圖／作者肖文提供）

西雅圖 曾有一位老太太，名叫伊迪絲．梅斯菲爾德（Edith Macefield），她被視為是當地抗爭財團的傳奇釘子戶。我移民 美國不久後去西雅圖旅行，在離市中心不遠的西北四十六街一處商場購物時，發現一個奇特的現象，這棟商業大樓的一樓中央位置，竟鑲嵌著一座兩層樓的普通古老獨立屋。強烈的好奇心驅使我到處探尋，才得知這棟小屋是美國最牛的釘子戶，讓我跌破眼鏡。

根據《LADbible》報導，釘子戶的主人是一位出生於一九二一年的伊迪絲老太太，她在一九五二年以三千七百五十元購買這棟兩層樓、有兩間臥室的房產。二○○六年，老太太八十四歲時，開發商計畫在這個地段興建大型購物中心，周圍屋主都同意賣出，但是到了老太太這裡，即便建商從七十五萬美元開價到一百萬美元，但她始終斷然拒絕。老太太在這棟小樓房已經居住五十多年，對老房子有深厚感情，她說：「我不想搬家，我不需要錢，金錢並不算什麼。」

在美國，私有財產是受到憲法第五修正案保護，開發商要拆遷，一定要賠償。當然，這種賠償一定會高於市場價值，住戶也會通情達理，不會漫天要價，積極配合搬遷。碰了一鼻子灰的開發商並沒有失望，他們篤信「在金錢萬能的美國，沒有有錢辦不成的事。」於是開發商一次又一次地上門勸說老太太，並提高賠償金額。根據當時的市場房價 ，這棟小房子僅值十二萬八千美元，開發商最高出價到一百萬美元。

面對華麗轉身為「百萬富翁」的巨大誘惑，老太太仍不為所動。這個丈夫和兒子都已過世、孤身一人的老太太，沒有找有關部門評理，沒有找律師打官司，也沒有找州長，更沒有以死相拚，面對屢次上門加價的開發商，她僅僅只用一個「不」字，就守住了自己的小房子。

據報導，老太太從小就很固執，開發商與老太太較量的結果是，開發商有自知之明，不敢也不能動用推土機強行拆除。無奈之下，只好花錢修改設計圖，繞過她的房子，在四周圍蓋商場，於是一間矮房在一片高樓中矗立著，形成強烈對比，依然獨存至今。

更出乎意料的是，施工監理巴里．馬丁在蓋商場期間，要求工人要好好地對待老太太。他自己身體力行，十分關心老太太的生活起居。得知老太太走路困難，就主動開車送她去醫院、理髮店、去超市買食物，甚至還幫她料理三餐。

二○○八年六月十五日，老太太因胰腺癌在這間有一百零八年歷史的老宅裡過世，終年八十六歲。媒體披露了她的遺囑，為感謝馬丁在施工期間對她的陪伴和關照，老太太將小房子贈給馬丁，並要馬丁賣掉老宅，用這筆錢送他的孩子上大學。