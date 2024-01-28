我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

看泰勒絲演唱會電影

梁蘭蓁

今年三十四歲的流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），是現今美國最紅的年輕女歌手，她的唱片銷售在排行榜保持長紅，演唱會門票都是秒殺。去年泰勒絲的時代巡迴演唱會（The Eras Tour），電視上報導粉絲在場外等候的氣氛，只見大批年輕女孩，戴著五顏六色的塑膠珠手環，她們交換手環、互相擁抱，高興得手舞足蹈，大聲唱著泰勒絲的歌，非常歡樂。

據報導。泰勒絲的音樂會票價從五十元到一千元都有，但是黃牛票可以賣到四千元，仍是一票難求。日前媳婦告訴我，十歲的小孫女可可是泰勒絲的粉絲，她的演唱會電影主要根據她在去年八月，於洛杉磯SoFi體育館的三場演出拍攝。媳婦替全家人買了票，讓我們在周末一起去湊熱鬧。出門前，小孫女可可替我們做了手環，她堅持大家都要戴上手環才能出門。

我們是去巴沙迪那（Pasadena）一間精品電影院觀看，電影院的門面很小，像是一家餐館。進去後先搭電扶梯到地下一層的娛樂廳，裡面可以打撞球，有電動玩具，還可以和泰勒絲的彩色逼真立體人像合照，等這些都玩遍了，再搭電扶梯到最下面一層才是電影院。裡面座位不多，兩個位子中間有一個小茶几。座位是厚重舒服的沙發座椅，還可以平躺，很像飛機的頭等艙。

我們才坐下去，服務員就送上可樂和一大桶奶油爆米花，原來這裡像餐廳一樣可以點食物。我一面看泰勒絲唱歌跳舞，一面又吃又喝，不亦樂乎。劇場裡沒有想像中有觀眾出來跟著又唱又跳，想必是位子太舒服了，大家捨不得站出來唱唱跳跳吧！後來我看報紙，在普通的電影院裡放映時，沒有人坐著，大家真的在原地又唱又跳，直到電影結束才停止。

至於看電影的心得，我只覺得泰勒絲的服裝很亮麗，她的伴舞及合音團隊也很專業。舞台的設計非常壯觀，配上變換多端的3D電光火石，叫人看得眼花撩亂、嘆為觀止。有一個場景，是雷射照出一條好大的蟒蛇，在空中或在舞台上，生動地纏繞著，非常驚人。另有一首歌，當她唱完以後蹤身一躍，跳到舞台中間的一個洞裡面，舞台突然用雷射放映變成了一個游泳池，泰勒絲就在水中往銀幕後面游去。這個點子非常特別，很有娛樂效果。

她唱紅色（RED）那首歌時，走到舞台邊把頭上的黑帽送給最前排觀眾席的一個黑人小女孩，得到全場熱烈的掌聲。原來那是預先安排好的已故籃球巨星、小飛俠柯比布萊恩（Kobe Bryan）的小女兒。因為泰勒絲是由她每張出版的唱片中，挑選最熱門的歌曲來演唱，因此在電影鏡頭裡，觀眾都忘情地跟著她一起唱每一首歌。

大概是我們的座位太舒服了，我吃完爆米花、喝完汽水，過一會兒就睡著了。一覺醒來，看到小兒子也睡得好香甜。後來我覺得有點對不起媳婦的一片苦心，決定振作起來專心地看完電影，但是我實在無法與泰勒絲那種小女孩的戀愛心境，產生共鳴。

電影演完後，我發現最開心的只有小孫女可可，大兒子、媳婦和大孫女都說，他們都是呈現半睡半醒的狀態。如果只有十歲的可可才那麼感動，那麼我不懂欣賞的原因，是因為隔了三個代溝，這個鴻溝實在是太大了。

泰勒絲 電影院 柯比

上一則

無價藏品

下一則

公園裡的精靈

延伸閱讀

泰勒絲AI假裸照網路瘋傳 白宮怒促修法防堵

泰勒絲AI假裸照網路瘋傳 白宮怒促修法防堵
泰勒絲假裸照瘋傳 鐵粉組網軍「護泰」 X平台也發聲

泰勒絲假裸照瘋傳 鐵粉組網軍「護泰」 X平台也發聲
泰勒絲受夠了… 遭「AI變臉」激情魅態傳遍網 氣炸想提告

泰勒絲受夠了… 遭「AI變臉」激情魅態傳遍網 氣炸想提告
泰勒絲太衰 狂粉連闖3次紐約香閨 無懼警方逮捕

泰勒絲太衰 狂粉連闖3次紐約香閨 無懼警方逮捕

熱門新聞

外公的書法

2024-01-23 01:00
圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

貓痴物語

2024-01-21 01:00
圖／Mrs. H.

九重葛，只能這樣了

2024-01-23 01:02
林青霞獲第六十屆金馬獎終身成就獎殊榮。（圖／本報資料照片）

人間多苦侶，難為有心人——金馬影展《窗外》與《親愛的陌生人》

2024-01-27 01:02

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜