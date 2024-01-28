今年三十四歲的流行音樂天后泰勒絲 （Taylor Swift），是現今美國最紅的年輕女歌手，她的唱片銷售在排行榜保持長紅，演唱會門票都是秒殺。去年泰勒絲的時代巡迴演唱會（The Eras Tour），電視上報導粉絲在場外等候的氣氛，只見大批年輕女孩，戴著五顏六色的塑膠珠手環，她們交換手環、互相擁抱，高興得手舞足蹈，大聲唱著泰勒絲的歌，非常歡樂。

據報導。泰勒絲的音樂會票價從五十元到一千元都有，但是黃牛票可以賣到四千元，仍是一票難求。日前媳婦告訴我，十歲的小孫女可可是泰勒絲的粉絲，她的演唱會電影主要根據她在去年八月，於洛杉磯SoFi體育館的三場演出拍攝。媳婦替全家人買了票，讓我們在周末一起去湊熱鬧。出門前，小孫女可可替我們做了手環，她堅持大家都要戴上手環才能出門。

我們是去巴沙迪那（Pasadena）一間精品電影院 觀看，電影院的門面很小，像是一家餐館。進去後先搭電扶梯到地下一層的娛樂廳，裡面可以打撞球，有電動玩具，還可以和泰勒絲的彩色逼真立體人像合照，等這些都玩遍了，再搭電扶梯到最下面一層才是電影院。裡面座位不多，兩個位子中間有一個小茶几。座位是厚重舒服的沙發座椅，還可以平躺，很像飛機的頭等艙。

我們才坐下去，服務員就送上可樂和一大桶奶油爆米花，原來這裡像餐廳一樣可以點食物。我一面看泰勒絲唱歌跳舞，一面又吃又喝，不亦樂乎。劇場裡沒有想像中有觀眾出來跟著又唱又跳，想必是位子太舒服了，大家捨不得站出來唱唱跳跳吧！後來我看報紙，在普通的電影院裡放映時，沒有人坐著，大家真的在原地又唱又跳，直到電影結束才停止。

至於看電影的心得，我只覺得泰勒絲的服裝很亮麗，她的伴舞及合音團隊也很專業。舞台的設計非常壯觀，配上變換多端的3D電光火石，叫人看得眼花撩亂、嘆為觀止。有一個場景，是雷射照出一條好大的蟒蛇，在空中或在舞台上，生動地纏繞著，非常驚人。另有一首歌，當她唱完以後蹤身一躍，跳到舞台中間的一個洞裡面，舞台突然用雷射放映變成了一個游泳池，泰勒絲就在水中往銀幕後面游去。這個點子非常特別，很有娛樂效果。

她唱紅色（RED）那首歌時，走到舞台邊把頭上的黑帽送給最前排觀眾席的一個黑人小女孩，得到全場熱烈的掌聲。原來那是預先安排好的已故籃球巨星、小飛俠柯比 布萊恩（Kobe Bryan）的小女兒。因為泰勒絲是由她每張出版的唱片中，挑選最熱門的歌曲來演唱，因此在電影鏡頭裡，觀眾都忘情地跟著她一起唱每一首歌。

大概是我們的座位太舒服了，我吃完爆米花、喝完汽水，過一會兒就睡著了。一覺醒來，看到小兒子也睡得好香甜。後來我覺得有點對不起媳婦的一片苦心，決定振作起來專心地看完電影，但是我實在無法與泰勒絲那種小女孩的戀愛心境，產生共鳴。

電影演完後，我發現最開心的只有小孫女可可，大兒子、媳婦和大孫女都說，他們都是呈現半睡半醒的狀態。如果只有十歲的可可才那麼感動，那麼我不懂欣賞的原因，是因為隔了三個代溝，這個鴻溝實在是太大了。