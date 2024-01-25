一九七五年一月五日，我通過留學考試到達洛杉磯，當晚因緣際會住在一位UCLA的教授家，他們一家人非常客氣，到他們家之前，還把握時間逛了Hollywood China Theater一帶，並參觀旁邊的一家臘像館。

次晨飛德州 前，教授太太還特別早起做了醬油雞腿和炒菠菜，這是我來到美國的第一頓中菜。之後六個月完全都沒有吃到中菜，可以感受到主人貼心的誠意，至今仍然銘記於心。

在德州，我住在Lubbock的CollegeInn，和學校只有一街之隔，每周除了周日晚餐外，包吃包住和房間打掃，我只要專心念書就好，日子過得很簡單。

剛到學校，早上出門前最大的困擾，莫過於選擇衣服了，室外溫度低於零下，一月常見飄雪，進了教室暖氣撲面，同班同學都是穿短䄂，我是在亞熱帶的台灣長大，因為怕冷，第一次看見下雪既愛又怕，我的標準裝扮通常是衛生衣加上套頭毛衣、圍巾、大衣、毛帽和手套。

好笑的是，我後來也學會了在上課前五分鐘，將衣服一層層地脫下，下課前五分鐘再一層層地穿戴好，下課鈴聲一響，就直接抱著似磚塊般的書往下一堂課室衝。分秒必爭的原因是校園建築物都相隔很遠，校園內冬天飄雪不斷，路上有殘雪，因為太多人走過鬆雪，雪已經變成透明硬冰，走路需要有技巧，否則容易跌倒。

在我的印象中，德州非常富有，我住在學校對面，校園內的所有建築物和教室都是二十四小時燈火通明，暖氣也開到最大，我猜想是和德州產油有關，記得當時的油價大約一加侖四十分左右。

夜晚苦讀的日子，我從來沒有受凍過，買的電毯也沒有真正派上用場。宿舍裡的咖啡 和熱開水，在餐廳是全天候不間斷地供應，這對熬夜苦讀的留學生 提供許多便利，也陪伴留學生度過大部分的時光。

還記得我的室友念植物病蟲害系，她和同學往往就是靠著一個電鍋煮稀飯，配著罐頭辣筍和咖啡苦讀通宵。

在學期間，我在系辦公室裡幫忙打字，因為留學生身分，每周只做二十小時，算是半個小秘書；我比較容易緊張，有教授交代事情或是接電話就怕弄錯，因為德州英文有口音，而且特別慢，英文拉得很長，比較難懂。暑假時，我到紐澤西州一家熟識長輩開業的中餐館打工，發現自己一直要說「Pardon me」，突然聽不懂英文了，只覺得別人怎麼說話都這麼快？原來是德州佬說話太慢了。我才念一個學期的書，耳朵已經習慣德州口音，回到東岸時，正常英語速度竟然就跟不上了。

人生不經一事，不長一智，年輕時就像一塊方而粗糙的石頭，現在經過時光的打磨，終於成為一塊圓潤的玉石。回首前塵，今日的我，都是在年輕時肯嘗試挑戰，也正面應戰訓練出來的，雖然屢戰屢受創，最後也感覺到自己比以前有耐心，也更有自信。當年中國人當老師最吃虧的是英文，但我這輩子也因此受過磨練而受益最深。

人生得失不要太計較，人算不如天算，感恩一路相伴的親友給我充分的時間準備，全權決定自己的目標，讓我走出自己的一片天。