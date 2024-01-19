日前我曾赴南美旅遊，行程於星期五告別晚宴後圓滿結束，但是一同旅行的朋友們，返程飛機都是次日晚上十點多才起飛，於是大家決定星期六吃完早餐後，搭地鐵 去逛智利聖地牙哥 的周末市集。

走在陽光高照的人行道上，東看西看那些擺在人行道兩旁的地攤，有賣食物、家庭用品、手工藝品等，各式商品琳瑯滿目。正看得津津有味時，忽然聽到一聲尖叫「我被搶了。」原來是我們同團的一位女士，她戴在脖子上的金項鍊，被搶匪硬生生地給拽了下來，勒痕清晰可見。

大家聽到後，同團裡的那位高大威武的男士正準備追趕時，忽然聽到女失主說：「不要追了。」原來失主轉身看強盜往哪裡跑時，發現有一年輕人面對面看著她，她判定那個年輕人可能是強盜的同夥，說不定還有其他的同夥，在一旁伺機而動，所以她才抱著「破財消災」的心態，決定不追了。

話說導遊要帶我們出去參觀的第一天，以及往後每到一個新景點，她都會一再提醒大家，把所有的珠寶、項鍊等首飾，還有護照、現金等貴重物品，都要放在旅館的保險 箱，千萬不要戴出來亮相，大家也都能謹遵導遊的建議，十幾天下來也都平安無事。

這位女失主心想，這是最後一天了，戴個金項鍊出去，應該還好吧？誰知宵小可不這麼想，一有機會就下手。幸好她只是丟了一個金項鍊，沒有釀成更嚴重的悲劇，這真是一個鮮活的教訓，出外旅遊千萬別穿金戴銀，避免讓搶匪有機可乘。