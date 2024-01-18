舉世聞名的澳洲 大堡礁在一九八一年被列入世界自然遺產名錄，也曾被CNN選為世界七大自然奇觀之一。伊利特女士島（Lady Elliot Island）是大堡礁最南端的一個生態海島，像似大堡礁的完美縮影。

海島以早期歐洲移民 一艘往來船隻命名，是浮潛的天堂，被建成一個環保島，沒有網路、也沒有手機通訊信號，島上所有食物除了淡水，都從島外運來。入島只能乘坐指定的私人飛機，每天航班固定，沒有安檢，就像坐汽車一般。

島上房間也沒有鑰匙，因為遊客有限，來去都有記錄，也無須防盜。我們的房間就有送錯了的行李，很快就物歸原主。來到島上，就是來享受的，盡情享受大自然的風光。五年前的機緣巧合，我和大女兒曾經來過，獨特的海島風情堪稱完美經驗。二○二三年的歲末，我和小女兒又來了。

我們來這裡看日出日落、看白浪逐沙灘、吹海風觀海鳥，自然少不了與海龜偶遇。最讓我自豪的是，我鼓足勇氣第一次在海裡浮潛，從來不喜歡游泳的我，居然挑戰了自己的極限，有了第一次的美好體驗。

我到過無數的海邊度假勝地，都不曾在海水裡游泳，更不用說嘗試浮潛，但這海島竟然讓人有躍躍欲試的衝動。上到玻璃船，還是發現自己沒有準備好，似乎連如何預備，都還沒有想好。第一天上午的浮潛，我和女兒留在了船上。

女兒也是旱鴨子，大概也是隨了我，她從小不喜歡水，八歲才讓我送去社區游泳池上課，她那時學會了游泳。

看著海島湛藍天空與清澈的海水，只有我和女兒留在船上，忽然覺得自己很失敗，因為媽媽的怯弱，給了女兒退縮的理由；為了女兒，我應該勇敢一點，走出舒適圈。

於是，我和女兒相約，在各種活動之間的空檔，我們自己來浮潛。其實人到中年再來改變，挑戰自己的第一次，真不是以為的那麼容易。下午時，我們終於下水了，水下竟是一個色彩斑斕的世界，是另一個新大陸。

女兒發現了一隻海龜，牠浮出水面，又沉了下去；我們在一個珊瑚洞穴再次找到牠，牠還抬著小腦袋，瞪圓了眼睛望著我們。害怕嚇著牠了，我們趕緊游開。

開心之餘，我還是不習慣淺水中的珊瑚，總覺得一不小心就會碰到牠們，想要站起來，又生怕滑倒在珊瑚上。只要觸碰過珊瑚，牠們就會停止生長，所以我非常緊張。浮潛幾個回合，呼吸就被打亂，海水進到嘴裡，鹹得苦澀，於是草草收場，回到岸上。

試過浮潛後，感到不過癮，決定再試，第二天早上，我們就去深一點的海域。這次下水很容易，依靠救生衣的浮力，一下子游到很遠的地方，放鬆下來，飄在珊瑚礁之間，看魚兒在身邊穿梭，順著珊瑚礁的溝壑，水底的世界不僅有顏色，感覺自己像置身在電影畫面中。

水底的世界繽紛精采，適合發呆，什麼都不想，什麼也都可以想。終於不留遺憾，不虛此行。