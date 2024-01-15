大約在我兒子小凱五歲的時候，有一天，我們行經一個商場門口的的投幣式木馬，我先讓小凱騎坐在那個木馬上。當我還在翻找手提袋裡的硬幣時，原本蹲坐在一旁的流浪漢，竟然起身走了過來，幫我投下兩個二十五分錢的硬幣，然後就微笑地帶著他的家當離開了。

我正錯愕並感動於流浪漢的慷慨解囊之時，小凱望著流浪漢越走越遠的背影問我：「媽咪，妳看他沒穿鞋，腳會痛的，可以給他錢買鞋子嗎？妳先給我錢，回家後，我再從我的存錢筒拿錢還妳，好嗎？」經由小凱的提醒，我才注意到，剛剛走開的那位流浪漢，不僅衣衫襤褸，而且還光著腳丫子、步履蹣跚，他的腳上除了汙泥外，還有多處傷口沾有血跡。

我把幾張紙鈔放在小凱的手上，牽著他的手，趕忙追上那位先生。當小凱用他稚嫩的小手，把錢交到那位先生手中，並叮嚀他去買一雙鞋的時候，笑容同時在他們兩人的臉上蕩漾開來，那真是一幅溫馨的畫面。

此外，有一回我們見到一位華人 老先生和客服人員雞同鴨講許久，小凱在旁邊聽了一會兒之後，主動上前幫他們居中翻譯。稍後，老先生感謝地告訴我們，他是要匯錢給他在中國生病的女兒急用，希望能盡快把錢轉到他女兒的帳戶，才會急急忙忙一個人來匯款，幸好有小凱的幫忙，才可以即時順利完成匯款。看著老先生如釋重負的神情，我們也鬆了一口氣。

小凱曾多次遇到華人老先生或老太太因為不識英文，無法與人溝通，他都會主動幫忙。因為他希望在他的祖父、祖母遇到相同的困境時，也會有人挺身來幫助他們。

小凱高中時的一個暑假，到圖書館 擔任義工，負責登記小朋友們借閱圖書的點數。然而好幾次，有小朋友來尋求幫助解數學難題，雖然不在他的職責範圍內，熱心的他也都會仔細地講解相關數學觀念及解題技巧。

由於他耐心指導和有條理講解，愈來愈多小孩聞風而至，向他請教數學。數日之後，很意外地，竟然有家長專程前來詢問小凱，可否擔任他小孩的數學家教？在無心插柳的情況下，小凱獲得他生平第一份有薪水的工作，讓他見證到好心有好報的事實。

小凱高中畢業時，同學在他的畢業紀念冊上留言：「我永遠不會忘記你這個怪胎，你在幾門課的小組報告裡，狠狠地折磨我們，雖然很辛苦，但是我永遠會懷念這段開心相處的時光。在我們這一所多以課業成績來區分族群的學校，從沒有一個成績如你一般優異的學生願意與我為伍。你是第一個用心傾聽我說話的好學生，絲毫不在意我們之間成績的差異，謝謝你在好幾門課裡的耐心幫助，你不顧可能拿低分的風險，堅持要和我們幾個成績這麼差的人同組，只為幫我們提升成績，我會永遠記得你的善良和包容。很高興能在高中四年裡，認識一位像你這樣願意為別人付出的好朋友，願你在大學裡繼續發光發熱，展現真實的你。」 他署名「永遠的朋友」，令人感動。

我很高興也很驕傲小凱始終保有一顆善良的心，能設身處地為別人著想，盡力去幫助別人。相信善良如他，日子一定可以活得心安理得、怡然自在。