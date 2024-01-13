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台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

凍蒜凍蒜

梁蘭蓁

最初是先生看中了這個社區，但我們四年前才從伊利諾州搬來加州。搬家好累，所以我說什麼也不願再搬家，先生眼看勸不動我，就用騙的。

有一天晚上，他說開車帶我們母子出去兜風，開著開著就到了富樂村郊外一個小山丘上，他說我們到山丘頂去看萬家燈火。當我們走到山丘頂上，不但看到萬家燈火，還看到不遠處迪士尼樂園施放的燦爛煙火，兒子們都好高興，連說好棒。

先生說這裡規畫了新社區，就要動工，我們如果買了這裡的新房子，以後每天晚上都可以看到迪士尼的煙火，我被這美麗的夜景打動了，於是就同意搬家。

一年後，我們搬進漂亮的新家。買房時，我們就知道這個是建商蓋的社區，每家都得付房屋管理費。這是包含社區裡剪草修樹、灌溉綠地、游泳池、收垃圾等所有公共設備費用，有一個公司管理主導，但是設有屋主管理協會，協會是從所有屋主中選出五位委員，任期是兩年。

我們搬到新家後，每個月都按時繳交管理費，我和先生忙著事業和家庭，一向與管委會風馬牛不相干。直到二○○八年，大兒子要結婚了，我們重新油漆房子外觀後，竟然收到管委會的來信，說我們粉刷房子沒有事先向管委會報備，而且顏色也不符合社區的標準，叫我們立刻提出書面申請，經過審核後，三十天之內，必須重新漆上符合社區規定的顏色。

我們住了二十年後，如今才知道屋主粉刷房子外觀，還得事先向社區申請。然而我們粉刷的顏色，就是原本建商蓋好房屋時的顏色，只是沒事先申請報備而已。於是我們寫信去補交申請表，但是管委會回覆說，我們還是必須自費重新油漆換顏色，一直認定我們粉刷的顏色不對。

這個社區共有一百二十八戶人家，百分之九十以上都是東方人，其中又以韓國人最多。我和先生那天生平第一次去開住戶管理會，才發現管委會裡面的五個成員，全部是老美白人。我們是有備而來的，帶了當年房子還是全新的照片，證明建商用的油漆顏色就是加勒比海淡粉色，而且社區裡仍有兩、三幢這種顏色的房子。

這下子他們才知道是低估了我們，只好同意撤銷決定，讓我們保留油漆顏色，我們省下了重新油漆的六千元花費，面子裡子也都贏回來了。

既然住在幾乎全是亞裔的社區， 但管委會裡卻沒有任何亞裔，到了選新委員的時候，我決定出來競選委員。我請辦公室的韓國秘書替我寫了一份競選傳單，周末時，我挨家挨戶地親自去敲門拜票，這是社區從來沒有發生過的事。以往因為投票率超低，每隔兩年都是同樣的人出來參選，那五個白人躺著選就連任了。

那次競選，是由我和一個已經當了好幾任的委員，雙方爭搶一個名額，結果我以高票當選，進入了管委會。從此我開始參加管委會的會議，學到如何讓管理費收支平衡、裁定住戶的草坪糾紛，以及為社區的權益和市政府打交道等，這無薪的義務工作，還是很有意義的。許多英語不好的亞裔鄰居，當他們知道我是管委會之一的委員，有事也會來找我替他們出主意發聲。

又到選委員的時候了，我不敢掉以輕心，還是親自在社區內敲門拜訪、發傳單，一來是向鄰居自我介紹，二來也是做運動，希望屆時又可以高票連任。先祝福我自己，凍蒜凍蒜。

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