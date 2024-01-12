去年初秋的九月八日，老公和我到丹麥哥本哈根旅遊幾天，然後再搭機飛往冰島 首都機場加入十四人的旅行團，展開環島十日遊。

九月九日早上，吃完早餐後，全體團友在門口集合，只見一位年輕人手腳俐落地替我們把行李放在遊覽車的後車廂。他自我介紹說，他叫普羅帕（Prokop Teper），是我們冰島十日遊的導遊。普羅帕是一位長得很帥的年輕人，身高一七八公分，體格結實，談吐彬彬有禮。

第一天早上的行程，主要是冰島的辛格韋德利國家公園（Thingvellir National Park），普羅帕以專業地詳細介紹地理知識，並穿插冰島的歷史介紹這個公園，它坐落於歐洲板塊和美洲板塊的交接斷裂地殼上，這裂縫以每年兩公分的速度向外分離，團友們都是第一次看到這種特殊地形，大家嘖嘖稱奇。

當普羅帕說著，這裡是他最喜歡的地方之一，他感受到此地環境讓人的心情非常放鬆，冰島第一批移民便是在此建立家園。此時，普羅帕的氣質更像一位作家詩人。

午餐在一間利用地熱資源發展溫室培育番茄的農場，裡面有一個附設餐廳，提供農場生產的番茄料理、麵包、沙拉、義大利 麵、披薩、烤肉串，以及烤海鮮等美味食物。普羅帕跟我們同桌用餐，他剛好坐在我對面，他為我們介紹如何點菜，並說明各種食材。

餐點送上來時，他對各種食物都不挑，他吃得津津有味，非常能激起同桌團友們的食欲；他對我們解釋說，他有七個兄弟姊妹，吃飯如果挑食，就會餓肚子。

午餐後，農場餐廳有一個特別的活動，所有吃午餐的客人都能參加。由一位駐場的專業人員導覽介紹，這個番茄溫室農場是採全面Ｅ化作業，灌溉和溫室照明系統，只要靠著iPad或者是iPhone，就能遠端監控。而且農場主人特別引進蜜蜂，進行農作物授粉等，讓溫室農業技術更上一層樓。參觀時，我們的導遊普羅帕像小學生一樣，看得很仔細，聽得很入神，認真地跟我們一起學習新事物。

飽餐一頓後，下午遊覽了二個著名的冰島景點，普羅帕先帶大家參觀了蓋錫爾間歇泉（Geysir）地熱區，我們在史托克間歇泉（Strokkur）停留最久，它是世界最活躍的間歇泉之一，精采看點是每隔五至十分鐘就噴發一道高高的水柱，團友們耐心等待，拍下了噴發的一瞬間。

在開車前往遊賞黃金瀑布（Gullfoss）時，普羅帕詳細解說冰島的第一位環保女英雄Sigrieur，她如何為保存這一片天然美景而奮鬥的過程。到達現場，瀑布美景盡收眼底，我們更覺珍惜。

接近黃昏時，普羅帕帶我們去曾經是冰島最古老的天然游泳池、地熱自然溫泉潟湖（Secret Lagoon）泡湯，它由地下火山加熱，溫度範圍為攝氏三十六至四十。這是我第一次在溫熱的湖水中泡湯，湖水不深，不會游泳的團友，也能很自在地在潟湖中享受。泡湯結束，大家都非常放鬆，感覺一天的勞累都消失了。

跟著普羅帕玩第一天的行程後，我們深感幸運能碰到一位優秀的導遊。其中有一位團友靈機一動，想要把居住在倫敦的二十九歲姪女介紹給普羅帕，於是我們就猜測起普羅帕的年紀。後來普羅帕大方地告訴我們，他年僅三十二歲，在東歐捷克出生長大，而後待到上大學，後來去瑞典 讀研究所，攻讀國際政治學。

有人說，一段成功旅途的靈魂人物是導遊，普羅帕常以專業導遊的身分工作；他一路開車時是行車穩健的司機；他抬笨重行李上車時，像一個力氣十足的搬運工人；他隨地撿拾垃圾，隨身帶著一個能壓扁的塑膠水杯，有時口渴時會喝溪河的水，是一位盡心的環保人士；他聊天時非常風趣，是一個健談的年輕人；他用餐時，滿滿吃貨魂上身；他像一位人生哲學教授，在行程結束時對團友們靈魂發問，問哪三個點是大家最感動之處。

我們有了普羅帕的陪伴，接下來的九天冰島行程也是精采連連，不枉此行。