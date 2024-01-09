我哥的女兒從中國發了一則視頻，分享他們帶女兒參加幼兒園親子 活動的過程，其中有一個比賽項目是大人與小孩配合，規則是小孩的腳底要貼在大人的腳背上同步行走，誰先到終點，誰就是贏家。

比賽開始時，大家都按照規則、爭先恐後地向前挪動，但沒過多久就變味了，有的家長牽著小孩跑，有的家長乾脆抱著小朋友衝過終點線，只有我哥的女婿帶著女兒遵守規則，像蝸牛一樣，以最後一名的成績到達終點。以計時紀錄來看，這肯定是最後一名，不過我姊在第一時間評論就為他們鼓勵，她說：「好樣的父女，名次應該在遵守規則的基礎上。」後來，我看到掛在小女孩胸前的獎牌，大大地給她點了個讚。

記得很多年前，我居住的美國馬里蘭州 有一次小學統考，考場就在自己的學校，監考也是本校的老師。每個老師和家長都希望自己的學校能有好成績，這是人之常情。考試中有的老師就在學生答案卷上面指指點點，提示學生答得不對可以更正。等考試時間結束，也沒有立刻讓學生停筆交卷。

老師這種看似善意的舉動，被一些家長知道後，就告到教育局 ，指出這是學校老師在作弊。家長們都很清楚，希望小孩考試有好成績，但不是靠弄虛作假得來分數。事實上，簡單地想一想就明白，考試的目的是測試學生掌握知識的水平，而不是分數或名次，靠投機取巧所獲得的好分數，可以讓學校出鋒頭、老師受讚譽、家長有臉面，甚至讓小孩升上一所名校，但最後不太可能讓小孩一生都是幸運的贏家。

很多人相信教育要從小開始做起，但遇到與自己利益、榮譽或臉面有衝突時，就不再考慮誠信和規則的存在。或許有人認為，親子活動只是大家的娛樂，高興就好，不必太計較，但親子活動更大的意義是父母陪伴孩子參加一些有益兒童成長的活動，增進孩子與父母的關係，小孩能在和諧公平的環境中與其他小朋友相處，結識更多的朋友，從而促進小孩身心健康。

不知家長是否想過，父母在親子活動中的言傳身教，做出了什麼榜樣？傳遞了什麼訊息？最可怕的是把犯規看成勇敢，把投機當成英明。看到視頻中興高采烈的家長，帶著小孩無視規則地奮力衝向終點，我卻想說，就是這些家長在不知不覺中，扭曲並踐踏了教育的本質，只有他們自己能意識到走歪門邪道的恥辱，親子活動才有意義。