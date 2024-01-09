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丟的不只是錢包

李嘉音

去年的聖誕節特別熱鬧，大女兒在平安夜的前一天結婚，簡單又隆重的儀式，讓不少賓客都流下感動的眼淚。女兒結婚沒有什麼事情要我忙，只要我買一件紫紅色的禮服就好了，但就這麼一件小事，讓我忙了好一陣子，我自己事先把頭髮剪整齊並挑染，指甲也修好，預備當天光鮮亮麗登場，因為好不容易當上了丈母娘。

婚禮那天，在大提琴悠揚的樂聲中進行，一切都是那麼美好，在寒冷的冬日，雨水停了、陽光露臉了，舊金山的大霧也散去。妹妹和妹夫更遠從香港來美國參加婚禮，我帶著他們四處逛逛。我自認為事情考慮周到，盡量做到完美無缺，見了老同學以及去看金門大橋，一切看來都是如此順利。

婚禮當天安排許多節目，下午有爵士俱樂部的音樂演奏，晚餐還有舊金山有名的歌唱舞蹈秀，第二天又在半月灣的酒店舉辦婚宴。婚禮中不少人說女兒是個good catch，這讓我十分訝異，以前總覺得女兒的叛逆以及桀驁不馴的個性，將來是嫁不出去的，沒想到賓客以及男方家都覺得女兒是個好對象。

婚禮忙完後，聖誕節在萬民歡呼中到來，這天也是我的生日，兩個女兒特別安排在Top of the Mark舊金山的高山山頂上、一個可三百六十度俯看全市的酒店為我做壽。餐點美味可口，我在香檳的微醺下，覺得人生夫復何求？

小女兒目前住在曼哈頓，她難得回舊金山，於是約了同學下午一起騎腳踏車，也邀我一起去。那幾位同學都是我看著長大的，我愛騎車，這個邀約簡直棒透了。小女兒的同學還買了一大束鮮花送給我，而且花束裡有百合花，因為那是我的英文名字。

在美好的氛圍中，我享受著金門公園以及金門大橋美麗的風光，迎著夕陽海風，和孩子們一起追風騎車，我不停地往前衝，又不停地拍下美景，為這個難得的日子留下紀念。這時，突然發現我的錢包遺失了，回想一下，一開始騎車時，還提醒女兒的同學們要把口袋拉鏈拉好，不要遺失手機，而我自己何時遺失了錢包呢？

左想右想，一定是我不停地將手機拿出來拍照，錢包可能就順勢滑出來了。於是我趕在太陽下山之前，迅速地往回走，但是人群散了，沿路上並沒有看到我的錢包。我心慌意亂，為何美好的生日趴會是如此結局？難道人生路上，真的不能事事如意？一切都是如此完美，難道會留下一個瑕疵，做為聖誕節以及我生日的句點？

晚上回家後查看我遺失的信用卡，幸好沒有被別人盜刷，於是馬上申請停用幾張信用卡，駕照也重新申請，錢包裡面的幾百元，就當作這天被搶走了，女兒說：「這才是妳真正的生日禮物。」警告自己老了處處要小心。突然間，我好像被人打了兩巴掌，我是一個非常小心翼翼的人，這輩子從來沒有遺失過錢包，難道我在一天之內就老化了嗎？

信用卡停用以及重新申請駕照很快就辦好了，女兒還笑嘻嘻地說：「不是任何東西都可以換回來嗎？」她要我不用擔心，但是我自己很失魂落魄；從前我自信滿滿地向前衝的精神，一下子就消失無痕，一瞬間對自己完全喪失信心，做點小事也戰戰兢兢，心驚肉跳。回頭想一下，我帶著錢包、手機和鑰匙這三樣東西出門，如果三選一我寧可丟的是錢包，但是為什麼會信心全失、心情沮喪？我失去的只是錢包嗎？

舊金山 聖誕節 信用卡

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