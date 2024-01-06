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乳牙失竊記

趙世滄

手機「叮咚」了一聲，是牙醫診所的簡訊，提醒我隔天去看診。剛好日前讀了家園版「牙仙的趣事」那篇文章，我不禁想知道世界各地兒童換牙的習俗。

人的一生有乳牙二十顆和恆齒三十二顆，孩童的換牙約從六、七歲開始，直到十二歲左右換完所有乳牙。去Google查詢後，我才知道兒童換牙的習俗，在不同國家中各異其趣。

中國、日本、韓國都是把上牙丟床下，下牙丟屋頂；美國、加拿大則編說牙仙來拿走，並留下零錢或巧克力；巴西則丟戶外讓小鳥帶走；蒙古把掉牙混入狗食餵狗。最令我傻眼的是，伊朗媽媽還會專門為牙齒做小牙齒湯，分享給鄰居喝。還有一些國家的習俗，和中、日、韓的作法大同小異。

我婚後和太太住在台北的公寓，女兒換牙時，掉下來的牙齒既沒有屋頂也沒床下可丟，她又不願意牙齒被丟進垃圾桶，所以我極力尋找替代方案，終於找到一片如同現在手機大小的保麗龍。我在上面畫了二十顆乳牙的位置，把女兒掉落的牙齒，依照對應位置分別安放上去。

我把這片保麗龍放進空的高腳杯型養魚杯，養魚杯搖身一變成了牙齒展示杯，接著就放進客廳櫥櫃的展示架和洋酒並列。女兒後來又陸續掉了幾顆牙，也全放置在保麗龍上，用這種方式保存掉牙，我覺得有點像在收藏寶石。

有一天早上，我先起床在客廳看報，太太起床後，就翻箱倒櫃尋找物品。之後太太說：「我們家遭小偷了。」「真的嗎？掉了什麼？」「包包和口袋裡的錢都少了。」我立刻檢查我的口袋和錢包，果真錢都短少了。

我回到客廳，太太接著說：「展示櫃裡最貴的兩瓶洋酒不見了，我的一個手提袋也丟了，很可能被小偷拿來裝洋酒帶走了。」我仔細檢視櫥櫃，發現女兒的牙齒也不見了，可能看起來太像寶石，所以也被偷走了。

女兒起床後，我們跟她說家裡遭小偷，她的牙齒被偷了，她幾乎笑翻了，她認為偷牙齒的小偷是笨賊，並且開始想像笨賊拿牙齒當珠寶去賣的好笑情景。

女兒後來再掉的牙齒，都是去牙醫診所拔牙，至於牙齒如何處理？就讓牙醫去傷腦筋了。

我依約來看牙，牙醫評估我需要拔兩顆牙，我無需煩惱該如何處理那兩顆牙齒，我需要傷腦筋的是，拔牙後空下來的位置，要如何處理？

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