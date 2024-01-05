骷髏頭巨石。（圖：作者凌晞提供）

去年三月初，天氣開始轉暖，兒子提議出門透透氣，於是就去約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）走走。從洛杉磯 出發，沿著州際十號公路向東開，再轉上六十二公路，大約兩個半小時就抵達公園。

約書亞樹國家公園，顧名思義是因為約書亞樹而得名。根據傳說，十九世紀中期摩門教信徒由東向西遷徙，在橫越莫哈韋沙漠（Mojave Desert）時，得到約書亞樹的指引，得以安全穿越沙漠。而當時的約書亞樹，就像聖經中約書亞帶領以色列人經過曠野進入迦南美地，約書亞樹因此得名。

這個國家公園四面環山、面積廣闊，總面積約七十九萬英畝，涵蓋兩個沙漠，一個是莫哈韋沙漠，海拔三千尺以上，位於國家公園的西邊；另一個是科羅拉多沙漠（Colorado Desert），海拔三千尺以下，位於國家公園的東邊。

沙漠盆地加上山谷地形，氣溫容易驟變。我們去的那天，就遇到罕見天氣，只見天色突然昏暗，開始下冰雨、冰雹，然後下雪，最後竟下雨，不久雨過天晴，露出陽光。短短一個小時內，氣候變化萬千，讓我們在欣賞大自然美景時，也體會到動植物在這種惡劣的天氣下，所應必備的強韌生存力。

約書亞樹國家公園最特殊之處，是它獨特的地質地貌，走在公園裡，放眼望去，是一片乾涸的沙漠，一株株的約書亞樹稀稀落落地分布著，它們高高地挺拔直立，像似張開雙臂迎接遊客到來；有趣的是，約書亞樹的周圍很少有其他的高大樹木，似乎在告訴遊客，此地唯我獨尊。地面上偶爾看到一些零星的沙漠植物，多數都長得莖葉細長或乾扁枯萎，襯托出沙漠裡的孤寂與淒涼。

令人驚嘆的是，在約書亞樹的背面不遠處，全是堆積如山的各種奇形怪狀、光禿禿的巨石。各式各樣的巨石都有獨特的形狀和風格，有的像幾何拼圖，有的像動物，例如公園裡著名的骷髏頭巨石，遠觀像極了一個骷髏頭，攀登上去，才體會到自己的渺小。其他如拱門石、分裂石，還有巨形石等，都令人嘆為觀止。傍晚時分，夕陽斜照在巨石表面，反射出金黃色的光芒，輝映著滿天彩霞，壯麗輝煌。

根據國家公園簡介，這些巨石都是火山爆發，在岩漿流至地表的過程中，侵蝕先前累積成形的岩石，形成片麻岩。當這些花崗岩在地底冷卻結晶時，即形成橫向與縱向的裂痕；當花崗岩繼續上升，與地下水接觸時，藉著化學風化作用，形成更大更深的裂痕，此時也形成帶有角度或圓形的巨岩，直到地表冷卻，形成今天我們所觀賞的奇岩怪石。

踏著夕陽餘暉，離開了約書亞國家公園，腦海裡浮現著大自然的奇妙傑作，在一個荒涼的沙漠裡，一群頑童舉起雙臂迎接訪客，不小心散落了一地的奇形怪石。帶著不捨的心情，心中暗忖，距離走訪全美國六十三個國家公園的目標，又邁進了一步。

附帶一提，在約書亞樹國家公園的遊客服務中心附近，有一個鉤針編織博物館 （Crochet Museum），號稱是全世界最大的鉤針編織博物館。此一私人博物館，使用幾個舊拖車，展覽從世界各地收集的各種各樣針織物，小至貓狗寵物的腳套，大至衣物、外套或家具護罩，看到喜歡的針織品，還可以出價購買珍藏。喜歡針織品的人，千萬別錯過了這個博物館。