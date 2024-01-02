小時候我家住在空軍眷村，那是簡單的日式房子，進入玄關後有一個地板走廊，還有一個鋪滿榻榻米的大廳，大廳旁有一間臥室，廚房和浴室在後院。

大廳白天是客廳，晚上掛起大蚊帳就是我們四姊弟打地鋪睡覺的地方。那時候，爸爸經年累月住在空軍基地，家裡由媽媽管理，好多鄰居媽媽平常都在打麻將，只有我們的媽媽在郵局當會計。

還記得我家最常做的清潔工作，就是打掃地板和榻榻米，其他像擦玻璃、擦門、清洗廚房等清潔工作，都是在農曆除夕以前，媽媽會帶著我們四姊弟全家動員大掃除。到了過年時，整個家就變得窗明几淨，有了新氣象。

我來美國當留學生 的過程中，有段時間住在美國白人的家裡，那段近距離相處的生活，讓我學到許多東西。因為中西居住環境的不同，家庭生活的秩序也有差別，我很驚訝地發現，那位女主人雖然也是職業婦女，但是她周末的時間全部花在家裡，禮拜六是打掃屋內清潔的日子，禮拜天則是整理外面院子的花草樹木。

在清潔日那天，她把全家每個房間和浴室、廚房、門窗都打掃乾淨。我這才知道，刷馬桶要用什麼品牌的清潔劑，刷浴缸洗面盆又是另外的清潔劑，清洗廚房的流理台該如何做，清洗烤箱又有不同的方式。

每個禮拜六，我跟著女主人有樣學樣打理家中清潔。一開始，我只會用吸塵器吸地氈，經過一段時間才逐一學會，可以當她的助手。我曾經好奇地問她，為什麼每個禮拜都要這樣打掃？她說清潔就是衛生，衛生是每天生活的一部分，因此必須每個禮拜都要這樣打掃，讓我非常欽佩女主人的耐心。

以前我和先生都有專業工作，加上兩個兒子要照顧，有陣子我覺得忙不過來，沒空好好清掃家中環境。有一位朋友說，她家園丁有朋友是做家庭清潔工作，而且價錢也不貴，我決定試試看。聽說那位瑪麗亞是一位只能說簡單英語的墨西哥 後裔，我特別請我辦公室也是墨西哥後裔的秘書，替我寫了好多句子，例如請打掃這個、在這裡倒水等等。到了約定的周六早上，居然來了兩個瑪麗亞，她們由一位老墨男子開車送到我家，然後他就在外面等她們。

這兩位瑪麗亞分頭清潔，我告訴她們做這做那以後，我只能盯著一個人看，偶爾換著看另外一位瑪麗亞。

當她們工作兩小時之後，我請她們喝水，她們說要到外面的先生那裡去休息喝水。我不疑有他，她們清潔了四小時就結束，完工後我評估一下，和平常我自己整理清潔並沒有什麼很大的差別。反正是情願錢受罪，不要人受罪，我就花錢省事吧！

既然請人打掃的結果，不如我預期中乾淨清爽，到處呈現亮晶晶的狀況，我就不大願意再花錢請她們來了。過了好久，我為了要找一個飾物，到衣櫃我放細軟的小皮包去看，發現裡面少了好多東西，有兒子出生時親人送的金鎖片、我的純金項鍊及金戒指，我平常不戴那些雖然值錢但是略嫌土氣的金飾，因此束之高閣，沒想到這些東西都不見了。

家裡沒有別人來過，難道是我在盯一個人打掃的時候，另一人趁機把細軟摸走了？但我無法證明是誰拿走的。

吃了這個大虧以後，我學到教訓，以後不管再忙再累，我再也不請人來家裡打掃了。