今年五月第二個星期六為世界盆景日，這天我和友人乘興去了位於加州奧克蘭 市植物園內的日本 盆景園，這是一個道地的園中園，盆景園由獲得日本認證的盆景大師擔任策展人和藝術總監。

日本盆景園於一九九九年十一月落成，面積不到一千平方米，有近二百盆精美盆景，儘管袖珍，但能帶給遊客驚喜與遐想。

橙紅色的盆景園牌樓，下方是典型日本風格的木門、木牆，免費對外開放。進入大門，迎面而來的是一盆被譽為「紅絲帶」的日本紅楓。楓葉像一團團燃燒的火苗，又像一隻隻美麗的紅蝴蝶，在陽光下閃閃發光，美極了。它的旁邊是一盆高二十多釐米、有六條分枝的大西洋雪松，針狀的松葉密密麻麻有規則地排列著，又尖又硬，儼然像一個個盡職的衛士。

該盆景由吉姆．蘭索霍夫捐贈，從一九五九年開始，他從小樹苗就開始採用不同親本嫁接，經過數十年的攀紮、修剪等技術，成為現今的模樣。園中的盆景因應季節的變更而輪換，而它卻像盆景公園的守門人，一年四季青蔥翠綠，歲歲月月守護著公園的安全。

循著磚砌的弧形步道，我逐一領略盆景的迷人魅力。這裡有從日本進口、在美國培育超過二百年的黑松；有在第二次世界大戰前培育於酒桶，至今已有八十多年歷史的紅松；有一九一五年在三藩市泛太平洋博覽會上展出的松樹；有在世界盆景競賽中展示超過百次的九重葛，上面點綴著的朵朵紅花，像在炫耀著自己的豐功偉績。

這些擺放得整整齊齊、造型各異的盆景，千奇百怪，有的主幹薄如紙片，上面卻長出迷人的樹冠，開新枝並發新芽；有的盤旋而上，像一個個肌肉繃緊的投籃手；有的向下伸展，如探囊取物；有的左右傾斜，像在張羅著迎賓。

最令人嘆為觀止的是編號一一五的達爾妙橡樹，高五十多釐米，主幹周長三十多釐米，雖已千瘡百孔，但上面的枝葉在陽光照射下，閃爍著綠色光芒，讓人感受到生命的力量。每一塊龜裂的樹皮，就像一張張飽經滄桑的嘴巴，訴說著它的前世今生。

這是一八八三年亞伯拉罕．林肯擔任美國總統期間，新成立的日本政府贈送美國駐華大使伯林格姆的禮物，經過數代人之手傳承至今。它經歷了兩次世界大戰、天花、新冠病毒等瘟疫抗爭，也經歷了航太航海技術、人工智慧研發等歷程，可謂從小盆景去看大世界。

奧克蘭日本盆景園不但展出美國許多知名的盆景，還展出許多可用於盆景裝飾的擺件，例如形狀奇幻、顏色各異的日本水石、加州蒙特利海岸石等。

日本盆景園是美國唯一一個，由三藩市大灣區的志願者建造、維護管理的公園，其資金源於盆景社區、志願者和遊客捐款，黑色牌匾上鑲嵌著捐贈者金光閃閃的名字，名單密密麻麻。公園開放日，可看到滿頭白髮的長者或意氣風發的管理人員，笑容滿面地恭候遊客光臨，其中一位退休後已在此守門十五年。

深諳盆景技術的志工，利用業餘時間去維護整理盆栽，自豪地為大家導遊解說，他們也熱烈歡迎有志者一起加入志工行列，為美麗的大灣區添磚加瓦。如果想欣賞盆景藝術，或體驗盆景的季節性變化，可常常來盆景園拜訪。