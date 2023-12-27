我想找一個字，一個比較難的字，等到下一次見到十歲的小孫子時，想啟發他。我想告訴他的就是，中國字也是拼湊出來的，就像英文字是由字母 拼出來的。只是中國字的字根是有意思的，不像abcd的字母，沒有任何意義。

而且好多中國字，拼好後像一幅圖畫，由一個字當中可以看出好多故事。我找到的字是「贏」，這是由「亡口月貝凡」拚出來的。起初我編不出什麼故事，當然我在網路上可以找到各種說法，但我想自己編一套說法，也未嘗不可。

我慢慢思索，最後有了一點結論，我編串的說法是一個人要「贏」，不是最後的結果，而是一路走來的過程。不論是做任何事，大到一生的拚鬥，小到完成一個極簡單的任務，都要在這過程中享受其中的樂趣，那就「贏」了。

在這個過程中，一開始就要深深地瞭解要做的事永遠會有挫折，有可能達不到理想，所以一開始就有「亡」的警訊，自己要想下手時，有没有先說服自己，要做的事說得過去嗎？第二步就是「口」；第三步就是要做任何事情都要花心神時間，一步一步的走，這就是「月」。第四步得要有「資金」，這就是「貝」（錢幣），花時間和心神也是一種資金。第五步是在一大串的過程中要時時保持平常心，這就是「凡」，具備了這些才算是「贏」了。人的一生常有這樣的心態，做任何事永遠都是個「贏」家。

我目前還沒有機會與小孫子碰面，但這幾天的思索，找到了我自己想要的結果。我在這區區小事上，也算是大大的「贏」了。