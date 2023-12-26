人吃五穀雜糧，必然會頭暈身熱；身處複雜環境，也會焦慮狂躁，染恙不適，自然要找醫生。因此，在日常生活中，醫生便成了我們生理上和心理上免疫的助手。

生病就醫、治病吃藥，自然是每個人一生中會經歷的事，在美國看病成本貴，如果為了節省開支、厭煩看病就諱疾忌醫，那吃虧的終究是自己。所以，我們應該正視自身情況，從容面對現實，坦然和醫生打交道，嘗試與醫生交朋友。

我的身體一向無大礙，之前也吃睡自然，而一場疫情 ，身心俱損。四年前，疫情席捲美國，紐約一下子商舖閉戶、超市關門，我所住的區域只有街口燒臘檔依然營業，我便天天吃叉燒，相信橙汁能抵禦新冠，一天喝幾杯，腸胃就這樣陷入悲劇了。

當時天天禁足在家，焦慮恐慌連環殺，心理的負荷又加速了五臟六腑的耗損，半年之內，身心如冰川 崩塌，每況愈下，到了必須找醫生看診的地步了。

去大醫院檢查胃部，照胃鏡、諮詢醫生以及吃消炎藥，總共花了一千多元，除了知道患上胃炎外，腸胃疾病並無什麼實質性的好轉。獨自在家，網上辦公，總胡思亂想，工作繁忙時，更加速病情的惡化，脾胃好像一下子都不會運作了，吃不下東西，吃了也消化不了，天天胃痛反酸、飽嗝漲氣、失眠 頭痛，身形日漸消瘦，覺得自己行將就木了。

朋友熱心推薦我去看心理醫生，醫生認為病灶多由心理引起，便詳細詢問、耐心傾聽，醫生的話如春風化雨，化解了我內心不少鬱結，心底也不抗拒聆聽醫生的分析，與醫生訂了每月相見之約。

時間一到，便想去和醫生談近況、聊心事，現在網路看診也很方便，線上視訊也可以完成心理諮詢，醫生成了我生活中一盞驅除魔障、走入豁達的明燈。自從我和醫生變成朋友後，心中的障礙消除了許多，人慢慢從認知死角走出，內心舒坦了，疾病也就減輕了。

心理找到坦途，生理也要找尋良醫。我在大醫院、私人診所做的檢查、吃的西藥，效果並不大。

親友推薦找中醫診治，說華人的腸胃吃中藥調理，效果會比較好，於是我開始轉戰看中醫，看過幾家，最後固定由一位老中醫診治。

老中醫已有幾十年行醫經驗，「望、聞、問、切」已經熟手，且健談爽朗，我一來二去，便與老醫生有了交情，稱他為師傅，有心向他學點中醫知識，老中醫也送了一本醫書給我，我在家有空閒時也會專心翻閱，漸漸地對中醫產生了濃厚興趣。每次去師傅處，都與師傅研究中醫理論，久而久之，變成亦師亦友的關係。

幾年來，老中醫一直調理著我的脾胃，把原先枯槁、瘦骨嶙峋的我，調理得漸漸臉帶寬容、眉目有神了。雖說仍不能恢復到疫情前的模樣，但起碼看起來像個正常人了。

我與師傅的約會不受時間限制，只要身體發出信號，便要去見他；身體無恙，也會抽空見他。如若時間太緊、工作太忙，一段時間不找師傅，一見面，師傅便會責怪我，病人和醫生就這樣成了朋友。

與醫生做朋友，就像在心裡砌起一道抵禦病痛的屏障，有時醫生一兩句貼心話，會溶解你心中煩惱的瘀結，病或許就好了一大半，有時可能不治而癒。