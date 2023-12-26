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移民人生的第一棟房子

小敬

一九八九年，老公和我在喬治亞洲的亞城，各自在一家科技公司和一所大學的電腦中心擔任電腦工程師。當時大女兒已經一歲半，一家三口租住在亞城郊區的兩房兩廳公寓裡。當年從台灣來的留學生，移民人生的三部曲是先拿到學位，找到工作，再買小家庭的第一棟房子。

我們跟著仲介到處看房子，她是一位從台灣來的中年女士，由於我們對美國房子的行情和如何選擇一竅不通，只能訂下一個我們能夠付得起貸款的價錢，看的房子都是仲介挑選的。

看房看了三周後，我們決定購買一幢四年新的二層樓獨棟屋，它位在一個非常美麗的小社區裡，由知名的建築商建造，品質非常好，設計很美觀，室內有二千四百平方尺，室外有○點二五畝的草地，屋前屋後環繞十幾棵美麗的大樹。

這個房子的屋主是一對年近七十歲和藹可親的白人夫婦，他們非常珍惜這棟房子，整理得非常整潔美觀。交屋時，他們流露出依依不捨的心情，並傳授我們一些保養房子的小訣竅，令人感動。其中讓我印象最深刻的是，白人老太太跟我說，她每年都請清潔公司來清洗房子的外觀，如此門窗才會保持乾淨。她對房子內在美和外在美兼顧的習慣，令我敬佩。

買到房子後，交屋時節是在初秋，當寒冬過後，進入三月中旬，亞城這一座大森林城市，各種春花搖曳，花朵競相爭豔。我們的第一棟房子陽台特別大，和女兒在陽台上玩耍和欣賞花草樹木，是我們日常最開心也最享受的事。因此，我們對這棟房子投入了極深的感情。

我們住了一年半之後，老公就被大公司IBM錄取了，工作地點在德州奧斯汀市IBM分部。面對這麼好的工作機會，我們別無選擇，只好含淚搬離了我們深愛的房子。

當年如果我們賣掉這間第一幢房子，扣除仲介的傭金後，我們會虧損美金三萬元。因此，我們決定不賣，把它租出去 。二十年前我們付清了貸款，時至今日，房價已經漲了不只兩倍，我們移民人生的第一棟房子，成了一筆無心插柳的利多投資。算一算，這是我們歷年來投資理財的項目中，最賺錢的一筆。

台灣文化當中有「起家厝」的概念，一對白手起家的夫妻，努力買下人生第一棟的房子，就叫「起家厝」。老公提到此點，總是帶著微笑說，我們移民人生的 「起家厝」是永遠不會在我們手中賣出的，「起家厝」要當成傳家寶，送給心愛的女兒。

移民 貸款 投資

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