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希拉天使

胭脂

我工作地點是在南加老人社區旁的一間私人診所，平常負責接電話、安排看診時間和一些櫃檯的行政工作。診所的醫生大約五十多歲，是台灣第二代移民，精通國台英三種語言。我的同事有一位是負責辦理保險的香港女孩，還有一位是會說西語的墨西哥小姐，我們都叫她希拉。希拉和我一樣，也是負責櫃檯行政工作，一些說西班牙語的病人，都交給她處理。

希拉在診所裡，往往都是聲音最大的那個人，她每天充滿能量，說話常常手舞足蹈，不論是誰進來診所，她都會用十分高亢的聲音打招呼。有時候，我覺得她很吵，我總覺得在醫療機構裡，要輕聲細語保持平靜，才具有專業形象。畢竟來診所的人，通常都是身體不適，有人需要轉診，有人被慢性病折磨得痛苦不堪，如果我們看起來嬉皮笑臉，會讓人感到我們不重視他們的問題。

由於診所靠近老人社區，所以來求診的病患，百分之八十都是六十五歲以上的年長者。這些老人有的很喜歡和我們閒話家常，會給我們看存在手機裡家人的照片；有些人則不苟言笑，感覺心事重重。

每當有人談起失去老伴或是家人的悲慟，我一定會語帶哀傷地說：「請節哀順變」、「請好好保重，去世的人才會安心離開。」或是說：「想想你還有其他家人，要堅強一點」之類的安慰話語。希拉則是會擁抱這些心痛的人，然後說：「我在這裡。」 每次看見希拉這樣做，我都會在心裡嘀咕：「有些人對肢體接觸很反感，這種安慰別人的方式，不是很適當，她連這都不懂，實在有點煩。」

前陣子媽媽過世，我請了一個月的長假回台灣，才瞭解到原來親人離開的傷痛，就像在胸口割了一刀，連呼吸都會痛到流淚，許多永遠沒辦法彌補的遺憾，將會和自己的人生並存。這段期間，收到親朋好友的簡訊問候，不論他們說什麼安慰的話，我都覺得刺耳，絲毫聽不下去。我才驚覺到，原來自己以前在診所安慰別人的話，就像是應付例行公事那般膚淺，沒有任何意義。

休完假，回到診所上班的第一天，我不斷地告訴自己一定要打起精神，絕不讓悲傷的情緒影響工作。希拉一看見我，對我笑一笑，然後伸出雙手拍拍我的肩膀，用她一貫的大嗓門說：「加油，妳好棒。」 一瞬間，我忽然感到一陣溫暖，原本冰冷的情緒，被一道光芒觸動，原來希拉是天使，她用她溫柔的雙手和熱情的聲音，治癒了許多破碎的心。

聖誕節快到了，希拉的桌上擺滿了各式各樣被她治癒者所送的小禮物，我也悄悄地放了一張禮卡，上面寫著：「希拉天使，有妳真好。」

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