遠親不如近鄰，自己的兄弟姊妹再好，有時候還是不如近鄰，主要是因為地理位置的遠近，和時間的急迫性。非常榮幸我有和善又熱心的左鄰右舍，使我的日常家居生活更加愉快而安逸。

左鄰是一對白髮的夫妻，男主人是一位執業多年、受人尊敬的律師，也和我在司法部工作過的兒子，在法庭上多次過招，他們分別代表訴訟雙方聯邦政府和被告，彼此在職場上相識多年；女主人則是一位口音頗重的新英格蘭 傳統女士，平日深居簡出，甚少見面，只有在出門時偶然在車道相遇，但我們一定都會暫停下來，互相問候寒暄一番。

我們的房子是位在住宅區的街邊轉角，隔著旁邊小街的右舍，則是一對年輕夫婦和他們學齡前的小女兒。有一次交談時，發現我們兩家的房子，當年都是由同一位建築師所設計，連樓梯扶手都有同樣花式的鑄鐵欄杆。

他們夫妻兩人都是音樂家，女主人是鋼琴家兼作曲家，男主人則是職業作曲家，會多種樂器，他們把獨立的車房，改裝成一個有隔音及專業音響設備的工作室。他們的小女兒天真可愛，正在跟母親學鋼琴。上個月我們還應邀參加了他們夫婦的最新合作作曲發表會，選在帕城音樂學院舉辦，規模雖然沒有洛杉磯迪士尼 音樂廳大，但是水準卻不相上下，表演者都是有資歷的聲樂家、鋼琴和大小提琴演奏家。

此外，男主人很熱心，每次看到我在拖垃圾桶時，即使我說我自己可以勝任，這位文質彬彬的男主人，都會自告奮勇地穿過街道來幫忙。

客廳的窗外是小街對面的中年夫妻住所，先生非常熱心，他自稱半退休，養一隻德國牧羊犬需要時常遛狗，所以我們每天都有機會見面閒談一番。自從他們遷入以後，把房子裡裡外外整個翻新一遍，時間長達兩年。他們的工程領班還到過我家二樓屋頂，把鬆塌的一塊瓦片固定好，又很客氣地不收取費用，最後我還是寫了一張金額合理的支票給他。

今年初，他們翻修房子終於完工了，不料這對閒不住的夫婦，又在俄亥俄州 買了一個產業，包含一棟五千平方英尺的大房子，和有四十英畝的大豆種植農地，他們兩頭住，這下子又忙得不亦樂乎了。

我的廚房三面有窗戶，而其中的兩面正對著一對醫生夫妻的住處，他們的車房在前面，所以只要我在廚房做飯或者在早餐室看報，他們的進進出出我大多可以瞄到。夫妻兩人都是醫生，有一個剛進大學的兒子，和一個上高中的女兒，可見一家人都很忙，只有周末和倒垃圾的日子偶然見面。

有一年的感恩節晚上，兒子在廚房幫我準備晚餐，用刮刀時不小心把手指刮破，傷痕較深，血流不止，雖然兒子說不要緊，但我還是擔心。一時情急之下，我過去敲他們的門求救，男醫生來了，檢查後認為需要去醫院縫合才行，結果那年的感恩節晚上，我們是在醫院急診室度過的，也幸虧有他的建議沒有耽誤，急診室醫生只用了外科膠著劑黏合，沒有做手術縫合。

無獨有偶，第二年的聖誕節假期，這位醫生芳鄰在院子工作時，也把手指割破了，這次是換女醫生來我家借無敵膠著膏（Crazy Glue），這真是萬萬沒想到的巧合。

這些芳鄰都對我這個老太太非常關心，主動和我交換手機電話，大家出門旅行時，更會相互關懷，時常來巡邏一番，偶然車房門忘了關，天黑後還會收到來電提醒，真讓人感受到遠親不如近鄰。