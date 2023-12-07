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夏威夷毛伊島浴火後記

李莉

日前見到隔壁鄰居剛由夏威夷毛伊島脫險歸來，勾起我在毛伊島旅遊的回憶。五年前我和家人因緣際會來到毛伊島，該島共分為六區，一般西北區是著名觀光點，我住在西北區Kaanapali的度假勝地Westin Hotel，也在日前遭受野火肆虐，濱海小城拉海納（Lahaina）的北方，車程約十五分鐘之處。

剛下飛機租了車，先到旅館放行李，沿海環島只有一條雙向公路，曲折有景，海天一片藍天白雲，怎麼拍照都是可以拿來當卡片的美麗畫面。

Kaanapali區海岸線彎曲有情趣，形成天然海灣，近岸邊的水域，水不是很深，水質清澈見底可看到珊瑚，還有成群的熱帶魚游在身邊，我們還特別租了浮潛裝備，玩得不亦樂乎。

海岸邊除了有幾家大旅館外，還有購物中心，餐飲店很多。記得我們常在一家已經忘了名字的海邊餐廳用餐，坐在椰子樹下欣賞夏威夷的跳火舞，聽著夏威夷情歌，一邊看著夕陽緩緩西下，迎著海風吹拂，一邊品酒哼歌，享受夏威夷的烤豬肉，真是人間天堂。記得附近還有一些高級住宅，光看設計和建材，就已經看出住在天堂裡的不同品味。

離我住的旅館南向約十五分鐘車程，就是拉海納火災區，記得那裡有一棵超過百年的大榕樹，樹身要有好幾個人才能合抱，偶爾有些藝術家會在榕樹區擺攤，賣許多手工製作的木碗盤、餐具、編織帽、夏威夷衫裙、貝殼燈或貝殼風鈴，還有一種許願的夢幻網是用羽毛來裝飾編織，這和夏威夷豆一樣齊名，都是當地特產。

旁邊還有一個小小的博物館，記載當初住民遷居入島的歷史。Front街除了各式餐廳外，有很多紀念品店，有一個連鎖ABC店內什麼都有，有漱洗用品、防曬美容美髮保養品、泳裝、沙灘裝備、食品飲料一應俱全，非常方便。比較特別的是為了保護珊瑚礁，防曬乳只賣含純天然成分的產品。巧克力有含夏威夷豆的，還有微辣的，口味五花八門，眼花撩亂之餘，還是要考慮回程行李的重量。回程機場看到有人托運整箱Dole鳳梨罐頭，Dole工廠設在此地，想是比較新鮮吧！

沿海岸邊還有一間小教堂，一邊臨海灘，很多遊客也會在沙灘做日光浴，另一邊有簡單的花園，香蕉樹和木瓜樹當成是和鄰居區隔的界線，中央小亭子可以舉辦婚禮。近海的幾條街有些畫廊，布置得很現代，畫作主題也很當地化，火山岩洞內的烏龜棲息群，還有火山爆發的畫面，現在可能都不復存在了。還有一個珠寶首飾工作室，這是幾個設計師合夥經營的，每一件耳環或項鍊設計，還配有當地石頭或是貝類，這是絕無僅有的創作。當時我還說這些藝術家好幸運，每天都在天堂裡工作，現在只有看到一個慘字。

記得女兒還特別上網找到一家漁市場開的餐廳，我們也特別吃當地的烤魚，甚至海鮮Taco都是裝滿魚蝦。有空還可以訂船出海晚餐，沿西面島邊來回一趟約三小時，觀賞夕陽西下的美景，並在船上用餐，還記得上下船因為水位高的關係，部分要跳水而過或是涉水上下船，如今回想起來又是一陣唏噓。

人生就是要向前看，過去了要記得翻頁，每次看到毛伊島的日出和日落在椰樹後，轉眼就是一片橙紅，就像是一隻美麗的鳳凰。這次毛伊島歷經火浴，希望人間天堂能早日重生。

夏威夷 觀光 博物館

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