妹妹由加拿大來訪，有一晚正好是我上網課，這是一個月一次的讀書會，她說：「我也跟著聽聽，可以嗎？」那晚老師解讀東晉作家、被譽為「千古隱逸詩人之宗」陶淵明的幾首詩詞，聽得讓人心神舒暢。妹妹回去後，說她還想繼續聽課，我問了身在台灣的讀書會班長，她爽快地寄出Zoom Link邀我妹妹加入。而後每月一次，我和小我八歲的妹妹變成同班同學，兩人一起讀書，老年生活又增添了一份樂趣。

讀書會的老師說得對，我們是一群上了年紀的退休人，每天有諸多雜事要忙，眼力、記憶力都在退化，不要給生活增添壓力，如果不讀厚厚的一本書，就讀一些散文、詩詞和短篇小說。老師也提醒我們，這個讀書會並非只為消遣，而是要藉由一些不同作家的所見、所聞、所思、所寫，來開闊我們的心胸，挑戰我們這輩子所累積的自以為是。

經由老師費心地精選和講解，我們接觸了多位古今中外名家的著作，對作者的生平、書寫文章的時代背景、寫作的技巧和風格，以及故事陳述所反映的時代意義，受益良多。讀書會讀過劉禹鍚、哈金、莫言、村上春樹 ，也讀過Tennessee Williams、Flannery O'Connor、Margaret Atwood、Joseph Conrad等作家的著作，有助於拓展我對文學知識領域的了解。

老師也帶領我們探索中國戰國中期著名的思想家莊子，選了莊子的「消遙遊」和「齊物論」一字一句解釋。我早有莊子一書置於書架，每次取下試著讀，但文字艱澀、深奧，就是難以理解，沒讀幾句就放回原處。經過老師的娓娓道來，我認識了莊子回歸自然的哲理思想，知道了我們日常琅琅上口的成語，竟然多半來自莊子的文句。接著再讀深受莊子影響的陶淵明歸隱文學。從小讀過無數次的「桃花源記」，現在和老師、同學一起重讀，具體的桃花源呈現在眼前，我跟著漁人深入其境，真是如沐春風。

老師謙虛，一再重複地說，我們這個讀書會不是「老師學生」的上課，而是「以文會友」、大家交換讀書心得。我喜歡上課時，有機會稱一聲老師，或稱一聲班長，彷彿置身童年求學時代，有對老師的尊重及對班長的服從。

現在的讀書會班長認真又敬業，疫情 前她由美國遷回台灣居住，仍然繼續負責讀書會，雖然台美兩地有時差，但她每個月一定準時開啟網上教室大門，向同學問安，然後聊幾句，七點時就請老師開課，提醒大家肅靜。老師會先要同學說一說對文章的讀後心得，然後敘述他的見解。當老師提到一篇故事的發生地點時，沒多久，班長就會傳地圖給我們看，加深我們從地理位置去了解故事背景。文章內如果提到另外作家的作品，下課後我們也會立即收到對該作家的介紹，同學說班長是我們的博物館，有她真好。

這個讀書會原本是鄰城康鶴耆英中心諸多活動之一，二○一五年開班實體上課。遺憾我沒有參加，錯失了許多接近文學的時光。疫情後改成線上讀書，我才拜雲端 科技之福，有緣加入。

每次在寄出下個月的課文時，老師總會加上一句「Happy Reading」。正是如此，我在快快樂樂地讀書，讓文學滋潤我年老日漸乾枯的心靈，啟發我變得遲鈍的思緒，回想起來，也是從上課以後，我像回到小時候上國文課時要交作業似的心情，開始重新寫作文，記錄身邊一些經歷過的事情，拾回我快忘掉的中文字句，學著以力求簡潔的文筆來表達感情。我返老還童，在用心作功課。

每月生活有所盼望，對這個「以文會友」的讀書會，我要向老師、班長以及同學說聲謝謝，更欣喜有千里之外的妹妹同行。