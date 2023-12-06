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2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

善的循環

尤琴

疫情後，洛杉磯的搶劫案件增加很多，許多退休華人傾向閉關自守，減少外出活動，以多一事不如少一事為原則，過著簡單的生活。

由於我長期在社區巡邏、把自家庭園擴大至整個社區，替忙碌的上班族把關失控的澆水系統、蔓延的花草、被忽略的垃圾，最大的工程是花了十三年時間，替社區增取到二百萬美元的政府補助款，為社區道路全面鋪上最新的減音道路。

多年以來，我主動維護社區安全，在治安惡化後，成立兩個類似守望相助群組，集中在社區最新治安消息及與警方的緊密聯繫，上至民選官員，下至巡邏警員的電話、公園管理員的遊民處理等，都是我每日必須做的例行活動。二十二年來，我靜靜地在社區做事，習慣沒人特別感謝，一切盡力而為。

近期在社區走動，突然被小石頭絆倒，重摔成左手肱骨骨折。於是我迅速地通知社區群組：「我摔跤了，不能巡邏，要休息一陣子，請大家提高警覺，加強守望相助。」

事發當日，社區群組得知我摔跤後，馬上有兩位鄰居開車到我家，立刻送我去醫院，陪伴我度過六小時的檢查。隔天，鄰居又不約而同地把食物放在我家門前，一來是感謝我平日對鄰里的照顧，再來是慰問我的傷勢。

一位平日很少來往的物理治療師鄰居，來幫我洗頭、洗碗，幫忙做了一些家事；頭上淋的是水，我臉上流得卻是感動的淚。當然，我得找一位專業護工，來協助我未來三個月的恢復期。

這次領教到華人的矜持與表達感情的方式，更體會每個人心中都有一顆善良的種子，人間處處有溫情。

華人 疫情 退休

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