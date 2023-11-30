我小時候最喜歡看五金店老闆複製鑰匙，當老闆把空白鑰匙固定在一個凹槽，再把原型鑰匙夾在另一邊，然後開動機器，按著原型鑰匙的刻痕上下走一遍，另一邊的空白鑰匙刻刀同步移動，不到兩分鐘鑰匙就打好了；讓年幼的我深深覺得，這真是天底下最神奇的事情之一。

現在大概沒有人還這麼打鑰匙吧？至少我在家裡附近就找不到，美國人工太貴，連超市的「自助結帳」都愈來愈多，打鑰匙這種小事，當然讓機器代勞了。不過，我原本以為面對冷冰冰的「鑰匙販賣機」將會一點樂趣也沒有，但我錯了，只是這個結果不知道是讓我該哭還是該笑？

日前太太要我去打兩把鑰匙，這種很簡單的鑰匙，印象中應該最多兩塊錢一把，沒想到我到某超市的「鑰匙販賣機」一看，居然打一把要七點九九元，這價格把我給嚇傻了。於是上網搜尋，發現同一家公司的機器，放在不同的地方價錢居然不一樣，在五分鐘路程外一個賣場裡的機器，打一把鑰匙竟然只要三點九九元，一向精打細算的我，自然開車前往。

到了現場，果然是打一把鑰匙三點九九元，當我把鑰匙插入，讓機器「讀」完，正要埋單時，忽然想起太太要我打兩把，於是按了「取消」鍵，打算從頭再來一次；沒想到機器螢幕跳出來一行字，還發出聲音：「你真的要取消嗎？我給你百分之三十三折扣。」

真妙，回頭繼續操作，把數量加到兩把，發現兩把都打折了，真讓人高興。正要結帳時，機器又講話了：「恭喜你，第三把免費，你真的不要免費的第三把嗎？」

這未免也太好了吧！我高興得有點昏頭，趕忙加上第三把，想撿這個現成便宜。正準備要付帳時，忽然發現金額不對，原來，不管你打一把還是兩把，機器都給你百分之三十三折扣，也就是一把二點六七元，但是如果你選擇要「免費的第三把」，第三把免費是不錯，但前兩把的折扣取消，恢復成一把原價三點九九元，也就是說打三把鑰匙總共七點九八元，平均一把二點六六元。

這種價格不是一樣嗎？我感到好氣又好笑，覺得這機器竟然耍我，我只要打兩把而已，反正還沒付錢，於是又退回去重選成兩把，然後刷卡結帳。聽著機器打磨鑰匙的聲音，不禁暗自得意，想占我便宜，門都沒有。

拿到兩把鑰匙正要離開，沒想到機器又講話了：「謝謝你的光臨，下一把只要一點九九元。」

我頓時呆住，這是半價，早知道我就只打一把有折扣的七七折，第二把有半價折扣，那麼平均就是一把二點三三元，我看著這台混帳機器，彷彿覺得它在嘲笑自以為精明的我。唉！我跟它混戰了半小時，最後還是它贏了。