「法語是世界上最美的語言。」這是中學英語課本上，法國作家都德（Daudet）寫在《最後一課》的一句名言。為了學習這種美麗語言，我參加了一個免費的法語沙龍，那裡有以法語為母語的義工，會幫助學法語的人練習口語並進行文化交流，這周的義工老師希爾薇讓我們每個人準備一份食譜 ，當成練習主題。

餃子 是一種令許多人都感到熟悉又親切的食物，我決定選擇包餃子做為練習口語的素材。因為實在不敢恭維自己的法語水平，就先上網搜索一份中文食譜，接著用Google 翻譯軟件翻成了法語，然後寄電郵給所有人，不禁感嘆高科技真是厲害，卻沒料到接下來的法語沙龍，上演了一場笑翻眾人的喜劇盛宴。

希爾薇看著我食譜上的配料表，微笑地盯著我問：「妳的餃子餡很特別，妳確定可以吃嗎？」大家都很疑惑地望著她，不知其義。食譜上寫著白菜、豬肉、香菇、薑、蒜、芝麻油等，這些不都是包餃子常用的食材嗎？希爾薇拍了拍臀部下的沙發說：「妳食譜上寫的rembourrage，在法語指的是沙發墊子和靠背裡的填充物，包餃子的餡應該用另外一個詞，farce」。

大家一聽紛紛笑了起來，此餡非彼餡，差之毫釐，繆以千里，Google翻譯把吃進肚子裡的餃子餡，和沙發裡的填充物混淆不清，這也說明翻譯是個精細活，機器人還是取代不了真人。玩笑之餘，我們對這兩個詞真是記憶深刻，中文字包羅萬象，機器人一不小心就掉進「餡」字的「陷阱」了。

接著，我們按照食譜上的步驟開始說法語包餃子，揉好麵團後，要用保鮮膜蓋好，在冰箱裡放置十五分鐘。希爾薇不太理解這個醒麵的動作，聽完解釋後，她很快便進入狀況了，她做出閉眼睡覺的姿勢說道：「嗯，先讓麵團寶寶休息一會兒，接著再工作。」我們對她可愛的模樣忍俊不禁地笑了。

當我費力地用法語表達，要把包好的餃子放入煮沸的滾水中時，另一位中國同學跟著用法語發表自己的感慨說道：「當游泳池很擁擠時，中文的形容就會說，跟下餃子似的。」希爾薇認為這個比喻很維妙維肖，她就手舞足蹈地揮舞著雙臂，扭動著身軀開始做游泳狀，並且說：「先在涼快的冰箱休息一下，再跳進熱水裡游個泳，怪不得餃子很好吃，原來它們洗了芬蘭浴。」經過她的解讀和表演，餃子彷彿一下子從普通平凡的鄰家小妹，變成了養尊處優的貴婦。

最後這場喜劇最高潮之處，就是希爾薇好像突然意識到自己犯了錯一樣，只見她趕緊挪開臀部，用手拍拍沙發說：「天啊！我不小心坐到餃子身上了。」她特地朝我使了個戲謔的眼色，原來她把我Google翻譯上的錯誤，當成是玩笑哏了。所有人聽了哈哈大笑，尤其是我，一直笑到捂著肚子，上氣不接下氣。

看來餃子不僅是一種寓意幸福和團圓的吉祥食物，還是一種可以讓快樂荷爾蒙直線飆升的催化劑，讓我們開懷大笑地走在艱難的法語學習道路上。