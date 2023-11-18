退休 不過是換個跑道，不管是換哪條線，重點是繼續跑，別停。我一退休就排了五門必修課和五門選修課，在家自己排時間做自己喜歡的事。

有一門選修課是排舞，住家附近的蒙特利市蘭利耆英中心有免費的排舞教學，買了一雙舞鞋就「混」進去了。排舞有初級班和中級班，初級班每禮拜上一堂課，每堂課四十五分鐘，由兩位義工老師輪流教學；中級班每禮拜上兩堂課，由兩位老師各帶一堂。

我在初級班學了一些基本步法，跟著音樂節拍走步子，跳完一身汗、全身舒暢。六個月後又「混」到中級班，這裡人多，來晚了還占不到位子；中級班跳的舞，步法花樣增多、步數也加倍，每堂課七十五分鐘。老師們教學認真，每個月換新舞，所以幾支舞才剛跳順，又得換新舞重頭開始學，於是向老師問了舞名，回家後上網下載舞曲和舞譜，在家自己加緊練習，這樣去上課才不會落後於人。

排舞顧名思義就是大家排排站，雙手一伸，前後左右不碰人就行了，老師站在前頭領著大家跳。排舞「前右後左」四個方位叫四面牆，老師站的那方向是第一面牆，經驗老到的同學分別站在其他三面牆，幫忙示範。新手生腳站中間，這樣不管轉到那面牆，都能跟得上。排舞課大多陰盛陽衰，所以男的比較顯眼，有回被老師點名站到後面跳，這下壓力來了，等舞轉到後面，大家就全瞪著我，要是錯一步，全班跟著就會全亂了腳，很沒面子，所以回家又得加碼練到滾瓜爛熟為止。

有段時間，蒙特利市為了社區安全，要求所有義工打指紋做背景調查，排舞課的老師們有所卻步，我說不打緊，我去打指紋掛個名，你們繼續教。不料重新開課時，老師都真的卻了步，我只有打鴨子上架、濫竽充數；我買了一個藍芽手提擴音器，接上手機，再下載網路音樂就開始代課，主要還是讓大家能夠繼續健身 同樂。

頭一年時間緊，就沿用上一年的舞單再跳一遍，不用再教，大家都可以聞歌起舞。不過對我而言又是一大挑戰，帶排舞開始前要順著音樂喊五、六、七、八，讓大家可以同一時間起步。我是個音盲，一首曲子要聽上三、四十遍才勉強能夠抓準起步的拍子，有時候練習聽歌會比練習舞步還花時間。

第二年要安排新舞。排舞有個網站，保存了所有舞譜和示範教學影片，也是讓編舞者發表新作的園地。我就是上這網站選舞，要選適合耆老跳的舞，節拍清楚、能快，但不能有全身旋轉的大動作，選好後要在家自己先練習。所以在耆英中心帶舞時，同時要在家練習下個月的舞步，又要上網挑選下下個月的舞曲，每個月都是在帶舞、學舞、選舞裡團團轉，忙得不可開交。

練舞愈跳愈順，還宣布將另開中級班，但就在這時候新冠疫情 爆發，耆英中心所有活動全部停擺，這一停就是兩年。疫情過後，太太退休了，我的舞燒也退了，為了帶太太出門遠遊，時間和行蹤都不定，就沒再回去跳舞。我打趣跟太太說：「跟五十個女生跳排舞，比不上跟妳一人在家貼面或貼身搖幾步過癮。」她聽了眉飛眼笑。

最後還是要特別謝謝那幾年在蘭利排舞班，多位舞林前輩高手的指導和支持。