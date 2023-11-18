我的朋友凱瑟琳喜歡唱歌，她嗓音甜美，為提升歌藝還去拜師學藝；有時她會傳來一些自己錄製的歌曲，我常常被她美妙的歌聲打動。

年少的我也喜歡唱歌，結婚時還買了一套當時非常好的音響設備，先生和我時常在家裡唱卡拉OK。一年後，兒子出生了，所有的精力和時間都投入到孩子和生活上，唱歌早就被拋在腦後，如今凱瑟琳的歌聲喚醒了那些歌聲裊裊的美妙記憶。

巧合的是，最近先生買了一台附帶麥克風的電子琴，可以和手機連線播放歌曲，我不禁拿起麥克風試唱，不唱則已，一唱便欲罷不能，彷彿回到了滿懷憧憬、朝氣蓬勃的青春年華，生活的色彩頓時明亮豐富起來。

有一天，我學了一首新歌很開心，便想錄下來分享給凱瑟琳聽，於是在手機上尋找錄歌的應用程序，不知如何，就被帶到一個卡拉OK應用程式「Starmaker（造星者）」，只要可以唱卡拉OK，我也不介意當不當歌星，於是開始在「Starmaker」裡學習錄製第一首歌。

這時才發現「Starmaker」有很多功能，不僅可以將唱歌錄下來回放，還可以根據演唱的音準等諸多表現，給予每一句歌詞評分，九十分以上是「Pefect」，八十分以上是「Great」，一首歌結束還會給予A、B、C等不同級別的總分。這樣透過一遍又一遍演唱、回放傾聽、找出差距、修改提高，我感到自己逐漸進步，備受鼓舞。

當我終於得到A級評分時，開心地把這首歌發布出去，原以為是發表給自己聽，沒想到很快便收到歌友留言。之後愈來愈多歌友聽過這首歌，而我也愈發驚喜和受到鼓勵，從此唱歌成了生活中的快樂泉源，不僅唱歌時可以陶醉於優美的旋律、彷彿飄然世外，和歌友們分享也非常愉快。

我一直都不好意思在陌生人面前唱歌，更無法想像歌星們面對那麼多陌生聽眾，怎麼可以還是能泰然自若地表演？「Starmaker」為許多像我這樣喜歡唱歌、卻又怯場的歌友們創造一個機會，在不必直接面對聽眾的情形下，就能分享彼此的歌聲。

在「Starmaker」上，可以欣賞眾多歌友演唱，其中不乏天籟之音，歌友們還可以互相按讚、留言、追隨、送禮物、加入家庭組，或是參加派對等各種活動。

幾乎我的每首歌曲都會收到歌友們慷慨大方送來的電子禮物，或者真誠感人的留言，從未受過專業訓練的我，也意外擁有一些粉絲，雖然不多，卻足夠讓我體會到粉絲們的熱情鼓勵，這是在舞台上縱情投入表演的強大動力。

送我禮物、留言給我的歌友，很多都來自其他族裔，我唱的全是華語歌曲，似乎完全沒妨礙來自不同文化背景的歌友們欣賞，難怪人們常說音樂無國界。

都說快樂值千金，我開嗓一唱，便富有千金。