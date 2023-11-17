我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

戲迷

沈怡

來美國後，約十年前看過一場電影，居然在戲院的特震撼音響中呼呼睡著，當然不記得片名了，我都忘了自己在台灣時，曾經是一個電影迷。

近日牧師有一系列的教導，以看電影的情節與對話中，學習如何使生活和聖經章節相互呼應，使生命更新。有一天周末午後，我正閒著，想到Regal連鎖電影院有三個月一期的無上限看電影促銷，請先生上網幫我設定購買，十分鐘內我就已到電影院。從那天起，我又踏上戲迷之路，但這次更有方向，我要在每部戲中學習，並更看重生命與生活。

從此之後，我看電影就衍生出許多創舉，例如前五天每天都看一場或兩場，之後有目的一天連看三場勵志、懸疑及紀錄片，以鍛鍊興趣及專注力。還有幾次放映廳中只有我一人，剛好其中是放映一個賽車手的真實故事，有許多驚險場面，隨著劇情而尖叫、蹬腳又拍手，就當自己包場似的興奮。

有時剛做完家事，心血來潮用手機一查，有場電影正是開始放映的時刻，這才跳上車趕往電影院；當坐上影院靠椅時，廣告剛結束，正片開始了，內心很開心自己賺到了時間。夏天偶有熱浪來襲，早上十點多我已坐在電影院，在超寬的半仰椅上納涼，一邊吃爆米花、牛肉乾、堅果和喝飲料，一邊欣賞好片。

有時連看兩部片，中間間隔一小時，我甚至還走出戲院，到附近二十四小時營業的健身中心拉環，而後再興沖沖地趕回戲院；偶爾或到周邊商圈買速食再回戲院，還擁有當年在台灣進東南亞戲院前，先吃一碗牛肉麵的勁兒。有時披星戴月才歸家，恍惚間還以為自己是半世紀前，那在聯考夾縫中、趕看電影夜場放鬆的學子。

重新當戲迷至今，欣賞到紀錄片、喜劇、懸疑、動作、劇情、動畫、歷史或真實故事等各種影片，我堅持不看恐怖怪片。在追片期間，我訓練自己在偌大的停車場記下停車位置，不像以前在小超市前常漫不經心地停車。電影看多了，現今多能分辨出螢幕場地，如2D、3D、4DX、IMAX 和RPX之間的不同；也學會稍微看出主角演技的火候、配音，以及細聽片頭尾音樂，偶爾自己也預設下一個布局，當然常常是在接近結局時，見識到編劇或導演的功力。

偶爾上下戲前後，我會坐在長椅上曬太陽、聽風、享受噴泉涓流，或悠閒輕鬆地看街道上來往的人群，觀察到老人家在其中的人數大約只有二十分之一，因此更感恩現在還能夠自在地遊走人間。

我因戲而出門，也以戲再細看人生、思索人性，反思自我、又再次笑看人生；當然，也如牧師所教導的，我也學到更深層看待人生的功課。此時，我的感想是感謝神賜我平凡的生命，因為太劇情化的生命，是屬於勇敢偉大或任意入險境的人群，我沒那豪情壯志，只是在九十天內看完五十部戲，我是一位戲不迷人人自迷的戲迷。

電影院 東南亞 健身

上一則

烹飪團隊

下一則

天下無不散的筵席

延伸閱讀

三申五令無效 印度排燈節民眾狂放煙火 電影院裡燃爆竹

三申五令無效 印度排燈節民眾狂放煙火 電影院裡燃爆竹
台河床劇團VR作品「彩虹彼端」受邀捷克影展放映

台河床劇團VR作品「彩虹彼端」受邀捷克影展放映
「花月殺手」太長 美戲院中場休息

「花月殺手」太長 美戲院中場休息
「花月殺手」太長 戲院主動中場休息 導演不爽觀眾反嗆

「花月殺手」太長 戲院主動中場休息 導演不爽觀眾反嗆

熱門新聞

奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02

漫步初老

2023-11-11 02:00

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05

最漂亮的新娘

2023-11-13 01:14

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺