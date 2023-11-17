來美國後，約十年前看過一場電影，居然在戲院的特震撼音響中呼呼睡著，當然不記得片名了，我都忘了自己在台灣時，曾經是一個電影迷。

近日牧師有一系列的教導，以看電影的情節與對話中，學習如何使生活和聖經章節相互呼應，使生命更新。有一天周末午後，我正閒著，想到Regal連鎖電影院 有三個月一期的無上限看電影促銷，請先生上網幫我設定購買，十分鐘內我就已到電影院。從那天起，我又踏上戲迷之路，但這次更有方向，我要在每部戲中學習，並更看重生命與生活。

從此之後，我看電影就衍生出許多創舉，例如前五天每天都看一場或兩場，之後有目的一天連看三場勵志、懸疑及紀錄片，以鍛鍊興趣及專注力。還有幾次放映廳中只有我一人，剛好其中是放映一個賽車手的真實故事，有許多驚險場面，隨著劇情而尖叫、蹬腳又拍手，就當自己包場似的興奮。

有時剛做完家事，心血來潮用手機一查，有場電影正是開始放映的時刻，這才跳上車趕往電影院；當坐上影院靠椅時，廣告剛結束，正片開始了，內心很開心自己賺到了時間。夏天偶有熱浪來襲，早上十點多我已坐在電影院，在超寬的半仰椅上納涼，一邊吃爆米花、牛肉乾、堅果和喝飲料，一邊欣賞好片。

有時連看兩部片，中間間隔一小時，我甚至還走出戲院，到附近二十四小時營業的健身 中心拉環，而後再興沖沖地趕回戲院；偶爾或到周邊商圈買速食再回戲院，還擁有當年在台灣進東南亞 戲院前，先吃一碗牛肉麵的勁兒。有時披星戴月才歸家，恍惚間還以為自己是半世紀前，那在聯考夾縫中、趕看電影夜場放鬆的學子。

重新當戲迷至今，欣賞到紀錄片、喜劇、懸疑、動作、劇情、動畫、歷史或真實故事等各種影片，我堅持不看恐怖怪片。在追片期間，我訓練自己在偌大的停車場記下停車位置，不像以前在小超市前常漫不經心地停車。電影看多了，現今多能分辨出螢幕場地，如2D、3D、4DX、IMAX 和RPX之間的不同；也學會稍微看出主角演技的火候、配音，以及細聽片頭尾音樂，偶爾自己也預設下一個布局，當然常常是在接近結局時，見識到編劇或導演的功力。

偶爾上下戲前後，我會坐在長椅上曬太陽、聽風、享受噴泉涓流，或悠閒輕鬆地看街道上來往的人群，觀察到老人家在其中的人數大約只有二十分之一，因此更感恩現在還能夠自在地遊走人間。

我因戲而出門，也以戲再細看人生、思索人性，反思自我、又再次笑看人生；當然，也如牧師所教導的，我也學到更深層看待人生的功課。此時，我的感想是感謝神賜我平凡的生命，因為太劇情化的生命，是屬於勇敢偉大或任意入險境的人群，我沒那豪情壯志，只是在九十天內看完五十部戲，我是一位戲不迷人人自迷的戲迷。