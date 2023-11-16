人人談論黃石，都以到訪過而引以為炫耀，我涉足西岸幾次，卻仍緣慳一面，有點沮喪。此次，女兒訂好計畫，日前我們從紐約出發，在洛杉磯租車 北上，劍指黃石。

沿途一路順利，西岸陽光熾熱耀眼，秋風凌厲侵衣，掃過大峽谷、鹽湖城等地，終於抵達黃石。乘著黃昏暮光，一鼓作氣前往五彩池，傍晚天空彩雲聚散，各處熱泉彩池煙霧騰裊，雲蒸霞蔚恍如置身仙境。因天色趨晚，寒氣入骨未作久留，心想明天仍有一整天時間久駐於此，賞景未需急於一時，遂折返養足精神，期待明天壯闊美景。

翌日，天色陰沉、雨雪紛飛，天氣惡劣程度令人猝不及防，我們冒著雪上山，雨雪凶狠地劈打車前玻璃，整個園區寒風呼嘯、周天寒徹。山路兩傍豔麗的景致，此刻已被風雪遮蓋，色彩全無，只剩灰白一片。霎時間，披雪的遠山、掛冰的松柏、飄忽的煙霧與紛揚的霰雪，已將偌大的黃石公園 變成一個白色童話世界，不要以為這很浪漫，其實我們已衣髮盡濕、舉步維艱，遊玩已不能盡興矣。

雖然我們幸運地看到了大噴泉爆發，但那只能在室內遠觀，根本沒有勇氣頂風冒雪近看。老天賞賜這場漫天風雪，將我們打個措手不及，我們瑟瑟發抖在山中與雪共舞四小時，終究無法抵抗，還是選擇下山，抱憾而歸。

天明時推窗向外看，銀白世界一片明淨潔白，鵝毛細雪依然紛紛灑灑，單純觀景覽物，肯定會感覺世界溫柔；然而要在雪中行動，這片溫柔浪漫的濾鏡即刻碎地，隨之而來的就是身心手腳的折磨耗損。

我們的座駕已被白雪淹沒了三分之一，四周清寂無人，要啟動車輛只能靠自己。我們先要清除車前擋風玻璃的積雪，然後是車門、車尾箱，車頂那一層便由它繼續覆蓋吧！當時我們沒有任何工具，全靠用手撥，厚重的則用雨傘撬。

在勞動過程中，雨雪一刻未停息，依舊劈頭蓋臉，我們又沒穿雪靴，積雪便源源不斷地侵入鞋裡、滲入襪內，無情地冰冷著肢體，不需片刻，雙手雙腳即時紅腫發痛，想休息又怕誤事。擾攘了大半個鐘頭，身心俱疲，最後影響行駛的積雪終於被清除完畢，當我們把行李搬進尾箱，坐在車內時，心跳加速、氣喘如牛。

接下來就是開車去機場，放眼馬路兩旁，像停擺的世界不見一人，高速限速六十五至七十，但車子根本不可能開到這樣的時速，女兒年輕，負責駕車，我們在積雪的高速公路上，以三十五至四十的低時速龜速前行，有時一輛大貨車迎面駛過，揚起的雪花幾乎令人失去視覺。短短一段九十公里左右的路程，小心翼翼地開了將近兩個半小時。終於到了機場，回首來時路，天地茫茫萬物俱寂，長吁一口氣仍心有餘悸。

朋友說，黃石最好的旅遊季節在夏天，過了九月人跡罕至，我們竟然十月底才探訪，本身已具探險性質，又適逢大雪，能不困乎？黃石雪景，旁人難得一遇，會羨慕你所見的景觀，然我們黃石之奇遇，喜也？氣也？

此番黃石之行，得見黃昏山水泉石之妖嬈，也領略了雪中群山松濤風姿，偶遇草地閒適的麋鹿、野牛，不枉此行，無悔所遇。