從外面回來，看見公寓大門外的把手掛了一個袋子，打開一看，原來是水果。因為不知是誰掛的？覺得應該先謝謝人家，就逐一敲了鄰居的門，寒暄後才知道，原來水果是一個年輕帥哥鄰居送的。

第一次送來的水果，打開袋子一看，只見裝的是荔枝，正好兒子來訪，我就把唐玄宗為了寵妃楊玉環愛吃荔枝，特別把荔枝從南方嶺南運到北方長安的故事，講述給我家多情的兒子聽。

「哇！中國的版圖雖然沒有美國大，但是怎麼能保持水果的新鮮度呢？」兒子追問。「唐玄宗特地開了驛道，快馬加鞭，以換馬不換車的方式運輸，相當於美國的Pony Express，才能保持荔枝的新鮮度。」做老媽的我如此回答。

當我那重情重義的兒子，聽完這中國古代的浪漫故事後，半天講不出話來，最後他嘆了一口氣，指出這位唐玄宗「真是一位多情的男子，是好男人的表率。」還沒有等到我講出在《長恨歌》中，帝王仍然愛江山勝過美人，以致兩人陰陽相隔的淒美故事時，荔枝早就吃完了。

第二次送來的水果，裝的是無花果，恰好我的美國朋友來訪，我們就事論事，分析了無花果的生命繁殖方式。無花果果實內的雌花會分泌氣息，以吸引雌蜂透過無花果的果實尖端「小毛孔」鑽入內部，進行授粉及產卵後即死去。新孵化的雄蜂就在果實內與雌蜂交配後，再用最後的力量，將小毛孔的孔道再咬大些，讓雌蜂飛出去到別的果內產卵，完成任務的雄蜂就此死去，這真是一個愛情至上的故事。

「你看，生命的個體多麼卑微，為了延續生命，不見天日的雄蜂可以沒有眼睛、翅膀，用一生只有兩天的生命，完全拿來傳宗接代。」我感嘆說道。

「也可以說，生命本身多麼堅靱，在這樣低機率的環境之下，無花果的DNA 也同時頑強地延續下來。」我的異國友人也高聲長嘆。

第三次送來的水果，我把袋中的蟠桃分給孫女和孫子吃，順便講了一個孫悟空的故事。哪知在中國認為是非常熱鬧的故事，竟會讓這兩個在美國長大的小孩聽了，感到十分不以為然。

「奶奶，我覺得這隻猴子没有禮貌，應該等女主人王母娘娘把蟠桃分給牠才吃，怎麼就自作主張把人家的宴會食物全部吃光呢？」我的孫女首先批評。

「是喔！鐵扇是屬於鐵扇公主的，借不借主權在人家，牠這隻猴子怎麼可以不經同意，就到人家肚子裡去造反，真是一個不聽話的孩子。」孫子也點頭，同意他姊姊的意見。

吃了鄰居掛在我家門把上的水果，同時也講了相關故事，三次之後，特別希望能投桃報李，也想掛些水果在鄰居的門把上，但因為他與妻子住在鄰鎮，並不常常來訪，完全不能保證水果的新鮮度，只好寫一張不會壞掉的謝卡加上沒有時限的禮物。等本篇文章發表之後，我會把剪報放進袋中，掛在他家的門把上，以示感謝之意。