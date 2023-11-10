民以食為天，一般人都很重視吃，如果想吃得便宜，當然是在家煮食，但想吃到多樣類別的食物，就必須去餐館嘗試。

在多元化的加州 洛杉機，有很多不同的族裔，有各式不同特色的餐廳，若不計較價錢，可選擇的餐館很多。我個人覺得，興趣和時間的考量很重要，每天除了吃之外，還有許多事要做，能用餐的時間不多，當想到動輒要長途跋涉和應付繁忙交通時，探索餐廳的興趣就大減。何況網上或朋友介紹的餐廳未必合口味，因此雖有無數的選擇，但我習慣去的餐廳不多，大概只有十家、八家。

經歷三年疫情 後，我察覺我們附近的餐廳發生很大變化，簡單來說，早茶點心多了兩、三家新穎餐廳，由名廚創辦走價錢昂貴的高級路線，有些創新點心例如金箔金沙包、龍鬚蝦等，一碟收費接近八元，比以前茶樓約貴兩倍以上，甚至有一家的鮑魚鷄粒酥標價三十八元一碟，居然門庭若市。

甚至有些誇張傳聞，即使有預訂，動輒也要等兩、三個鐘頭，而且仍有向隅者；我實地研究這些傳言，有些言過其實，不過餐廳的創新嘗試算是相當成功，可見業者如果肯鑽研創新，食客絕不吝嗇光臨，仍有可為之道。

如今，早茶點心茶樓餐廳分為高、中、平三等級，夫婦兩人去中級酒樓早茶，吃四款點心連茶資，最少要花四十元，相當過去一頓晚飯的開銷，絕不便宜；何況還有部分餐飲業者不求改變創新，卻濫收小費，動輒要求百分之十五至三十，並且擅自加入帳單中，形同搶擄，這種令人反感的作法嚇怕食客，降低我們去餐館的意願。

總而言之，外出到餐廳用膳雖好，但吃得不如意，倒不如在家煮食；於此，讓我想起當年親近的阿婆說的一番理論，她的確有先見之明，早在我們孩提時代就常對我們說：「你們不管是男或女，都要學習烹飪，將來長大後你們會領會到它的好處。」當時我和姊姊從洗米開始學習，繼而落鍋、蒸煮，最後是煎炒。

阿婆還告訴我們調味的祕訣，鹽和醬油是「上味」（最佳的味道），再適當用油、薑蒜、葱、豆粉和糖，可調出各種味道。爸爸見此，配合阿婆的教導，帶我們上街市買菜，教我們如何挑選蔬菜、鮮魚、豬和牛肉，讓我們對煮食有整套的認識。我還記得當時我最拿手的一道菜就是「榨菜蒸牛肉」，最受家人稱讚。

幾十年後的今天，我因吃厭外食再走進廚房，發現私毫不陌生，再參考YouTube食譜 示範，一下子便可以上手，沒有什麼可以難倒我。到超市買菜發現種類繁多、應有盡有，既新鮮又便宜，我相信假以時日磨練、精益求精，煮出來的味道將不比餐館差，還可以因健康需要適量減鹽減糖，更適合口味，除了吃得更健康，還可享受下廚的樂趣，一舉兩得。我能有今天的本事，幸虧自幼有阿婆的教導。