到美國留學以後才知道，pools在美國常常意味著投注或者打賭。一九八一年同一個實驗室的同學亨利問我，有沒有興趣參加「嬰孩打賭（baby pools）」? 因為實驗室一位後博士Lex的夫人懷胎已經七個月，同實驗室的大夥兒湊熱鬧搞了一個打賭，要猜出生日子和性別。每個參加賭局的人出一塊錢，贏者最後能夠得到將近二十元，輸贏是小事，聯絡感情才是最終目的。

每到秋季，美國大學足球 比賽正式開始，Football pools也因此產生。一般業餘Football pools比賽猜測十場或者其他數目的足球比賽，除了猜測輸贏結果是否正確，一般還有加上平局打破者（Tie breaker），這個可以是猜另外一場比賽或者是某一場比賽的結果，萬一有平局者就看誰猜的分數最靠近比賽結果。這種打賭在校園也非常普遍，由於輸贏很小，用來拉攏同事或同學的感情，甚至促進師生之間談話的話題，也具有相當功效。

一九八○年秋季是我開始喬治亞大學的求學生涯，只記得第一個星期六學校有足球的主場比賽。在宿舍裡可以聽到震天的球迷吶喊，將近下午五點球賽結束後，體育場草皮上堆滿了球迷丟棄的垃圾。住在同一個研究生宿舍的美國同學，不厭其煩地跟我解釋大學足球的規則，並勸說我一定要親身觀看球賽，體驗美國校園的運動文化。他表示尤其學校今年來了一個很厲害的跑衛球員Herschel Walker，他的跑法很特別，就像坦克車衝撞對方防守人員，把他們撞倒後達陣得分，果然當年喬治亞大學勇奪全國大學足球冠軍。

由於課業繁重，我實在沒有時間到場觀看足球比賽，但卻激起我對足球的興趣。在花了功夫對美式足球有相當了解後，我也好奇地參加了宿舍進行的football pools遊戲。每個人花一元參加，贏了可以賺到將近十五元，有好幾周我都能成功預測一些冷門的球賽結果。

不過因為情感因素，我很不願挑選喬治亞大學輸掉球賽，因此很難經常贏得football pools。有時人算不如天算，足球比賽往往在贏家大幅領先後換上備用球員，導致分數差距縮小，Tie breaker分數因此很難控制。

由於對於大學足球暸如指掌，這些知識居然在一九八二年回台灣到美國在台協會簽證 加簽時，派上了用場。

那時台灣赴美留學簽證拒絕率高於百分之五十，當時在窗口主持口試的美國官員是個年輕人，剛開始他問到我做的博士論文主題和應用，進而談到為何選擇喬治亞大學讀書？當我談到校園運動時，特別提到足球球員包括Walker，他表現得非常有興趣，整個十分鐘的面談輕鬆愉快，加簽當然是順利獲得批准。

四十年過後，我的母校已經在二○二一、二○二二連續兩年贏得全國足球冠軍，現在的我已經不再參與football pools，但是在電視機前替母校加油時，昔日校園投注帶來的樂趣，卻不時地浮現在腦海。