朋友伉儷由西岸來訪，對華府 隨處可見的紀念碑特別有興趣，他們說，由紀念碑中可以看見歷史。

有一天帶著他倆去拜訪五角大廈 紀念碑（Pentagon Memorial），五角大廈的外圍都是「禁區」，沒有特殊的通行證或是事先申請停車證，汽車根本難以接近。我們只好將車子停在極遠處，然後再慢慢地向著五角大廈的方向走去，這可是要穿越不少大小馬路呢。若真要來此，最好是搭華府捷運 在五角大廈捷運站下車，會比較方便。

在五角大廈附近看到不少穿著各式軍裝的人，也有便衣人員，更有不少禁止照相、錄影的標示。

走到半途時，朋友想要上洗手間，我們就到了五角大廈的訪客入口處，這全世界最大的建築物真是戒備森嚴，層層關口查詢，沒有通行證件或是正式的邀請函，是進不去的，入內借個洗手間也不准；走到地底下的五角大廈捷運站內，竟然也沒有洗手間。訪客入口處的服務人員說，不遠處的公車站有公車服務人員的廁所，或許可以跟他們借用，我們去了，人員們都忙得很，也是不得其門而入。朋友說無妨，他就想洗個手，用水瓶中的水洗了手，足矣。

二○○一年九月十一日美國遭受恐怖分子襲擊，四架被劫持的飛機中，美國航空公司七十七號航班於早上九點三十七分直接撞擊美國國防部總部五角大廈的西南側，引發嚴重大火，總共造成大廈內一百二十五人和機上六十四人（包含五名劫機者）遇難。扣除五名劫機者，五角大廈紀念碑就是為了記憶這起事件和紀念這一百八十四位不幸喪生的人。

紀念碑位在五角大廈的西南面、占地約兩英畝的戶外景區，於七年後的二○○八年九月十一日正式落成。我們逕往紀念碑的方向走去，基本上就是繞了五邊形大廈的三個邊，僅兩個轉角，由捷運站步行約十五分鐘就到了。

走到紀念碑之後，有兩件令我們驚喜的事，一是紀念碑區域內准許攝影，但要保持莊嚴與尊重；二是有一個臨時的大型高檔廁所，廁所內不僅乾淨清爽還有冷氣空調，真是令我們喜出望外。

五角大廈紀念碑的設計獨特且發人深省，它由一百八十四個不鏽鋼長凳組成，凳形設計簡潔，有如鳥翼，似和平鴿的翅膀。每張長凳上都刻有一名受害者的名字及年齡，凳子根據逝者的出生年份整齊地排列，展現了時間線的效果，長凳下有清澈的流水，可聽到潺潺的水聲低吟；凳子被編組分群，展現秩序和結構感。在夜晚，這些長凳會發光，營造出黑暗中寧靜與沉思的氛圍。

紀念碑內有許多紫薇樹也整齊地散列著，提供了陪伴、蔭涼和自然景觀，低牆圍繞著一百八十四張長凳，營造出封閉感和統一感。我們去時正是「九一一」後幾天，不少花籃還立在樹蔭下，一些長凳旁也都有花束，有些訪者帶著鮮花來尋找親友，不少人拿著相機在拍照。一欄之隔是五角大廈的西南面，仔細觀看，還可以查看出修護後磚面與原磚面顏色的些微差異。五角大廈紀念碑提供了一個紀念、沉思和反省的空間，確保受害者不會被遺忘，可供後代追憶。

過去與未來都很重要，人們常常只向前看或只注重當下，而忽略了歷史。朋友說，紀念碑讓我們面對無法忽視的歷史。