疫情 初期，我曾遭遇一場搶購大米潮，猶如打仗的感覺，在心裡留下深刻印象。記得當時，被大米緊缺的消息所震驚，身為一個血統純正的米蟲，想到即將面臨吃不飽的危機，不寒而慄。

行動是治癒恐懼的良藥，我壯起膽子，將自己裹得嚴嚴實實，僅露出一雙眼睛，打探著陌生的世界。靜默的城市，關門閉戶，冷清的大街被染上蒼涼的色彩，一支浩浩蕩蕩的買米隊伍，像一條望不見首尾的長龍，盤旋在街邊，變成城市唯一的焦點。

所有人全副武裝，每人間隔六英尺的安全距離，看不到任何表情，沒有任何交流，只能從各自的眼神裡覺察到不安。情緒像打哈欠一樣會傳染，這種沉默而緊張的氣氛，夾帶著特殊時期的多重壓力，不斷撬動心底的恐慌，此刻，我嚴重懷疑人生。

往後數月，我輾轉在各大華人超市 ，虔誠加入搶購大米的隊伍。搶，是由一種強大的內驅力促成的一種激進行為，兒時與兄弟搶過玩具，如今與女兒搶過零食，都屬於窩裡橫，現場搶購的經驗為零。

當躊躇滿志地站在超市門口，首先要跨越限時、限購、限流的門檻，然後等待一聲令下，勢如破竹的人群，衝向人間煙火最濃處，誰也不願輸在起跑線。餘光中人影綽綽，購物車匡噹匡噹的聲響，不絕於耳，疑似殺入金戈鐵馬的戰場。

搶購行為，是人類面對危機時的應激反應，有人反應遲鈍，有人反應過度，我則屬於既反應遲鈍又反應過度的人。

身手矯健的人總是占領先機，行動慢的人，稍不留神就會淪為看客，我與少數隊友默默圍著堅固的人牆打轉，轉來轉去，仍突破不了那道能力邊界，大米近在咫尺，卻遠在天涯，覺得人生如謎。偶爾，我們幾人的目光碰在一起，彼此交換的默契與尷尬，心領神會，同一條搶購之路，並不適合所有的人。

隊伍中有婦孺、老人、青壯年，以及觀戰的我們，人們抬的抬、扛的扛、抱的抱，忙得熱火朝天，力氣大的戰績斐然，力氣小的不甘示弱。大庭廣眾之下，有人不講武德，但也有人幫扶弱者，現場有點混亂，可亂中有序，人們始終保持一份理性，所以並未亂成一鍋粥。因為克制，搶購的氣氛還算友好，一個不是戰場的戰場，瀰漫著硝煙，同時充滿著希望。

作為旁觀者，現場的強與弱、高與低，心下了然；作為參與者，算是領教為三斗米折腰的辛酸。為米奔赴，有撲空也有收成，當空蕩蕩的貨架佇立面前，讓人一下子傻眼，運氣好時，收穫也不賴。一包包夯實的大米，被我弓著身子從人群裡硬拖出來，再慢慢搬進購物車，然後急急忙忙運回家裡，那份滿足與踏實，使我慶幸，老天待我不薄。

既然放開手腳，大米多多益善，完全忘記「得一二便心安」的良言，更不想評估，大米帶來的安全感是有限或無限。總之，人是需要自我安慰的物種，直到一天，米堆裡悄然長出一朵蘑菇，我方才驚覺，再寶貴的東西也有時限。

向外求取的安全感，終歸是在走長征。當身心俱疲，我開始精神覺醒，停下奔波的雙腿，心態變得愈來愈無所謂，彷彿沒有什麼不可面對，也沒有什麼不可原諒。正是這種無畏，讓我在一念之間，掀開生命的謎底。