那天打開抽屜，摸著以前上班時裝扮的珠珠鍊鍊，大半是假貨，因我貌不美、個不高、膚不白，即便戴真品，在旁人眼裡看來仍像是贗品，假貨也忠心耿耿地陪伴我從職場上退休 。

突然看到一串白裡透淡黃的珍珠，喜如天降，因早已忘了這是真的珍珠。它是爸爸年輕時去國外培訓，同事送他在當地深水發現的百年珍珠；事隔半百，這顆珍珠更名副其實成了百年珍珠，更顯珍貴。

人生旅程中，身邊的她，也是一顆難得可貴的明珠。因她還在阿姨肚子裡時，年輕的飛行官爸爸在一次飛行任務中喪生，阿姨忍著心痛、咬緊牙關，默默養育兩歲的大女兒，靜心地胎教肚裡的寶寶直到她平安出生。帥飛官是我爸爸隊裡最年輕的隊友，爸爸欣然替她取名「小天使 」，因她真是個小天使來陪伴守寡的媽媽和瘦小的姊姊。

小天使和我同齡，從小我倆秤不離砣，凡事如影隨形都在一起。我常在她家蹭三頓飯，總是她才吃一口，我早已碗盤見底。阿姨長得瘦小，總是細聲細氣地說話，她在醫院附屬盲人學校教盲生念書、寫字和生活技能。

阿姨常帶盲生們到戶外，用心、用耳去體會周遭環境，再寫出他們的心得。我年紀不大，已能感受阿姨的耐心和愛心，密密麻麻、凹凸不平的圓點點，摸字教學本讓我敬佩不已，我立志一定要學會這種摸字法，為盲人服務。

阿姨默默工作，開心樂觀地撫養這對姊妹花，了解她們的個性和才能，因材施教。姊姊從小文靜瘦小，阿姨就鼓勵她彈琴、學畫、寫作，她從小就是學校壁報、報紙的靈魂主編，直到大學裡的樂團都少不了她。

妹妹體格和個性像飛官爸爸，從小外向，各項運動都少不了她。小學、中學、高中的校長室裡掛著滿壁的錦旗、錦標、金牌，都是她的輝煌戰功。妹妹雖然外型高壯，仍有著柔軟的愛心和耐心，她收養了十多隻流浪動物，在家中親自照顧。

妹妹在大學四年體育系獲得全年獎學金，跟姊姊一樣，她大學畢業後也進了教育界，向阿姨看齊。姊妹倆好幾次被選上全省與全國優良教師時，她們謙恭有禮地說是盡本分，且把光榮歸功於媽媽。

她們誠心地感激寡母的犧牲，真心感謝媽媽的愛心與養育，媽媽常講訴爸爸短短人生裡的點滴，好似爸爸一直守護在她們身邊。小天使婚後生子，堅持和阿姨比鄰而居，住在同一條街頭巷尾，隨侍在側，她先生舉雙手贊成，買房遷居，一家三口每天必在阿姨那兒陪她，等她熟睡後才回家。

在阿姨生命中的最後幾個月，她更寸步不離地照顧，直到阿姨吐完最後一口氣；而後也如此的照顧被癌症 困擾的姊姊，她每天陪姊姊談古論今、計畫將來的旅遊，讓姊姊在歡心、盼望的計畫中離世。

我難以接受小天使也被癌症侵襲，小天使卻安慰我別太難過，她高興在人生路上，我們擁有真摯友情。今生若結束後，她會欣喜地與家人重聚，看到從未見過面的爸爸。

我的下半生若少了她們，路徑更加曲折，我愧疚自己沒學會摸字法，無法幫助盲人將世界全看進心裡，僅在監獄中教導犯人了解計算機高科技資訊，幫助他們出獄後融入社會，重新做人處事。

眺望窗外滿是秋，金風徐徐傳送問候，猶如她們在我耳邊輕語，勸慰我們人生有緣曾同行；如今分離，兩顆心仍相繫，慶幸今生今世我擁有兩顆世人難尋覓的明珠。