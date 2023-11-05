美國海軍學院護國寺鐘

海軍學院的琉球護國寺鐘。（圖：作者安老師提供）

九月中旬，一個日麗風和、天高氣爽的周末，全家到馬里蘭州首府，也是歷史名城的安納波利斯（Annapolis）市，拜訪成立將近四百年，美國最古老軍事院校之一的美國海軍學院（US Naval Academy）。

美國海軍學院創立於一八四五年，占地三三八英畝，位於塞文河（Severn River）流到契撒皮克灣的出口處，為美國海軍、海軍陸戰隊及海岸防衛隊培養出無數優秀軍官。我們停好車從一號門進入，正好遇到穿著潔白海軍制服的男女學生放假，我們進，他們出，三三兩兩和我們交錯而過。

我年輕時是台灣的軍校生，穿著軍服也曾像他們一樣挺拔，也像他們一樣對前途充滿希望。看到年輕的他們，彷彿看到半個世紀前的自己。

進門後先到訪客中心的放映室，那裡有十五分鐘的短片，提綱挈領介紹了美國海軍學院的校史。放映室外有一面展示牆，貼有許多傑出校友的簡歷和照片，最有名的是當過第三十九任美國總統的吉米‧卡特（Jimmy Carter），另一位是畢業於一八七三年的諾貝爾物理獎得主阿爾伯特‧麥克生（Albert A.Michelson），其他有五十多名太空人 。

早期美國發射的人造衛星，返回地球時都降落在海面，所以太空人都選自熟悉海洋狀況的海軍飛行員，大多是海軍學院畢業生，因此海軍學院自譽為培養太空人的搖籃。

校園有許多歷史景點，最著名的是號稱世界最大學生宿舍的班克羅夫特廳（Bancroft Hall），可同時容納全校四千多位入伍生，其次是位於賀爾敦（Herndon）紀念碑對面的學院教堂（Chapel），它高聳的圓頂全城可見，美國獨立戰爭時期最知名的海軍指揮官，被譽為美國海軍之父的「約翰‧保羅‧瓊斯」（John Paul Jones）即葬於此教堂的地下墓穴。

另一處不容錯過的景點是一八四五年成立的美國海軍學院博物館 ，蒐集有數量最多的世界各地旗幟，其他具有歷史價值的物品，包括戰爭紀念品、勘探、調查、探險記錄、大使館和海軍蒐集的藝術品，以及精緻的船舶模型等。

校園裡，引起我好奇的是學生宿舍前的琉球護國寺鐘；琉球遠在太平洋的日本 南方，寺廟裡的寺鐘怎麼會出現在這裡？我找到了有趣的故事。

一八五三年，美國馬修‧培里（Matthew C.Perry）將軍奉第十三任總統菲爾莫爾（Millard Fillmore）之命，率領四艘軍艦組成的東印度艦隊，從歐洲經南亞，七月八日出現在日本的江戶灣。這四艘鐵殼軍艦，每艘都比日本戰船大二十倍，艦載的六十三門大砲，比防守江戶灣的二十門海防炮射程更遠、威力更大。

培里邀請幕府將軍上艦參觀艦砲操練，只發射一砲就把岸上的倉庫轟成平地，名為參觀，實為武力展示。

他接著即以不開國就開火，要挾日本開放通商，幕府看到了世界先進火砲的威力，知道無法抵抗，又不甘心，遂以與外國訂約需呈請天皇批准為由拖延時間，並與培里約定，來年春天再給予答覆。

次年培里依約再訪，幕府將軍無可推託，雙方遂於三月三十一日簽訂「日美親善條約」（又稱神奈川條約），條約內容主要是開放下田、函館兩港口與美國通商、給予美國最惠國待遇、雙方互派領事、對遇難美國船民予於救助等，鎖國的日本國門就此打開。

培里率領的軍艦，鐵殼外層塗防鏽瀝青，通體為黑色，日本稱此歷史事件為「黑船來航」或「黑船叩關」。培里將菲爾莫爾總統的親筆函交給幕府將軍，完成締約使命後，沿原路返回，途經琉球國，停留於那霸的護國寺，離開時順便將護國寺鐘（Gokoku-ji Bell）帶走。此鐘到美國後，一直保存在培里手中，培里過世後，家屬將它捐贈給美國海軍學院。

護國寺鐘在美國停留了一百三十多年，直到一九八七年，才歸還琉球，目前這裡展示的是原件複製品。看見琉球護國寺鐘，瞭解它的歷史，使這次旅遊深具意義。

天黑前，我們沿原路出門，又巡視了一遍博物館、班克羅夫特廳、學院教堂、護國寺鐘等。出門時，正巧遇見收假回營的年輕學生，我們出，他們進，三三兩兩交錯而過。