在當今訊息多元的時代裡，諸多事情的發生，彷彿衝破了以往的陳舊模式，即使是親人之間的情感聯繫，也不再是墨守陳規。

在我們的社區中，百分之九十以上居民都是退休 老人，隔壁的大房子裡住著一位獨居老人 ，她叫珍妮，現年八十五歲，她的先生在十五年前過世，他們育有一子，今年也應該有六十歲了。我們同住在山上也有二十多年了，隨著歲月流逝，珍妮也一天天老去，健康狀況更是愈來愈糟，她出門的時間少之又少。

日前我在前院澆花時，突然看到她的男友駕車帶她出門，他們搖下車窗，寒暄了幾句，最後，珍妮告訴我說，幸虧她的男友現在每天來幫她，不然的話，她都不知道該怎麽辦了。我當時不解地問珍妮：「怎麽好久沒看到妳兒子來了，他還好吧？」緊接著，她哽咽著搖頭跟我說：「別提了，我們鬧翻了。」當時，我心裡有些納悶，問說：「怎麽會呢？」

原來一年前，珍妮的兒子急需用錢，開口向她借了三萬元。六個月後，她的兒子就把這三萬元還給了她，珍妮收到本金後，卻十分不開心，於是，她向兒子討利息，兒子不肯給，所以就演變成了現在這種老死不相往來的局面。珍妮還跟我說：「借錢還錢，連本帶利是天經地義的事，這是我們在這個地球上最起碼的遊戲規則。」我聽完珍妮的話，內心五味雜陳，唉！清官難斷家務事。

第二天是星期六，我一大早就照例去了農貿市場。在那裡，我偶遇了多年前認識的一個中國朋友美蓮。美蓮的孩子跟我的孩子年齡差不多，我們的聊天話題從來離不開孩子們。恰巧，這天美蓮也跟我說了一件她跟女兒之間關於利息的事。

事情是這樣的，美蓮的女兒在新冠疫情 第一年時居家工作，吃住都在她家裡。朋友們當時都勸美蓮應該向女兒收一點生活費，但美蓮說孩子剛投入職場，她想幫孩子存一點積蓄，以備急用。所以她女兒每個月交給她一千五百元辦公租房費用，實際上她就是在幫孩子保管錢。

八個月後，美蓮的女兒回到紐約辦公室上班了，一年半後，孩子開口向美蓮要回這筆錢。當然，美蓮也毫不猶豫地在幾分鐘之內，就將一萬二千元轉給了女兒。可這時，她女兒卻說：「那利息呢？我這一萬多元存在銀行一年多，也該有幾百元的利息吧！」美蓮告訴我說，她當時目瞪口呆，立刻又不假思索地轉了兩百五十元的利息給女兒。但事後她愈想愈憋屈，不是多少錢的問題，是她不能理解問題出在哪裡？

其實，我很能理解珍妮和美蓮這兩位媽媽們的窘境，她們有著截然不同的文化背景，一個是美國出生的媽媽，一個是中國移民來的媽媽，在我的觀念裡，親人之間的借款，是不需要提「利息」的，因為親人之間的「利息」就是「情感」，提利息，傷親情；而朋友之間借錢，一定要連本帶利一起償還，這是規矩。

「利息」也隨著歷史的潮流，不知不覺地編織在親人之間的糾紛裡。