我從工廠裡出來剛坐下，鄰座比爾的大嗓門響起來，聲音裡的責備藏不住：「我剛把妳的賭債給付了。」我忙不迭地道謝，可不是，昨天剛還比爾四塊錢，今天他又添了兩塊的零頭，替我還了新債。

年輕的工程師可達剛好路過，他聽聲湊過來，眼裡滿是擔憂，低聲問我：「妳常常去賭場？妳上癮了嗎？」比爾的耳朵在需要時是很靈的，他插話說道：「她就是個賭徒，錯不了！」然後哈哈大笑。

我慚愧地低下頭，沒想到，去工廠裡轉了一圈，結果讓收錢的麥克白跑一趟，比爾又給墊錢了。賭徒？哈哈，也許吧！

前陣子勁球 獎的頭獎金額頻頻超過十億美元，勾得大家心癢癢的。十億元，怎麽花啊？辭掉工作，從勞碌瑣碎中抽身，換得下半生的自由；或舒服地環遊世界，看盡各國風光；或想在哪住下，就可花錢不眨眼地買豪宅，可能性無窮無盡。公司裡一大堆的碩士博士，明明知道中頭獎的機率為三億分之一，但還是前仆後繼樂呵呵去買彩票，那機率是接近於零。

一張彩票兩美元，粉紅的長條紙上整齊地列著六個規規矩矩的黑色數字。買一張，是毫不昂貴的娛樂，更給人做夢的自由，萬一中獎了呢？

公司的同事麥克牽頭，每次頭獎超過十億美元時，他就帶著大家合買彩票。大家眼裡閃爍著不懷好意的憧憬，要是中了頭獎，這入夥的四、五十人可不得集體辭職？人力資源部恐怕忙壞了吧？

十月二日，勁球獎頭獎衝上十億美元，麥克忙碌地穿梭在各辦公室間收錢。開獎第二天清晨，比爾問我：「贏了沒？」我搖搖頭，不單是我們，全美國沒人贏頭獎。

十月四日，頭獎漲到將近十二億美元，麥克把彩票和大家的名字拍好照片，在開獎前一天發給大家，以備天上掉落餡餅，把大家砸得頭暈眼花，會忘了怎麽分錢。結果當然在意料之中，大家並沒中獎，比爾撫掌笑道：「機率從不騙人。」

十月七日，十四億美元。十月九日，十六億美元。麥克更忙了，他一面急急地來回奔走收著鈔票，一面發狠地念念有詞：「現在絕對不能停。」大夥兒每人買一張彩票，比爾則鎮靜地冷眼旁觀，他悲天憫人地搖頭嘆道：「機率呀，機率！」

十月十一日，頭獎已達十七億六千萬美元，開獎是在十一日晚上十一點。十一日那天早晨，我清楚地記得，剛到辦公室，比爾兩眼放光，大聲告訴我：「我昨晚買了十張彩票，管他呢！萬一贏了呢？」沒想到，機率兄在大獎的誘惑下，最後決定加入賭徒幫了，還自己開局，大手筆買了十張。

十二日早晨，我和比爾相視而笑：「機率呀，機率！」可不是，機率從不騙人，公司沒人贏。大餡餅落在了加州 的一位幸運兒頭上。

買彩票就是輕鬆買一份希望。美國人去年花了一千零八十億美元買彩票，超過了買菸、咖啡 和手機的錢，看來愛做夢的大有人在。以玩票之心玩彩票，娛樂為主，得之我幸，輸之機率，真正的賭徒可是萬萬做不得的。