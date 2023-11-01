美國自南北戰爭以後，種族之間的歧視 和衝突，仍然不時發生。我在一九七○年代來到美國念書，學校在美國南部，更是不時地感受到黑白種族之間的各種歧視。

退休之後加上疫情的關係，基本上沒有什麼特別的活動，經過朋友介紹，開始在附近的各個老人中心 參加活動，不但增加了人與人之間的交流，而且可以趁機運動。

有一個老人中心推行了chair dance，由一個阿根廷的老師帶領大家坐在椅子上運動上半身，非常受歡迎。因為很多八十歲以上的老人家，可能雙腿行動不便或者是拄著拐杖走路，所以這個坐在椅子上的舞蹈，主要是訓練上半身的肌肉而且增加血液循環，加上美好的音樂，有不少老人都非常喜歡，我每周都會去參加。

一個房間塞滿了人，坐在椅子上，彼此之間有一定的距離，以免互相干擾手臂。有一天，有一個白人老先生拄著拐杖進來，看起來大約是八十歲以上，他站在門口，當時整間屋子已經坐滿了人，他不知道應該往哪走？

忽然之間，有一位大約是七十五歲左右的黑人 女士，她站了起來，慢慢地牽著這位老先生到她旁邊的空位，並扶著他坐下來，這位老先生對她微微一笑表示感謝。我看到這一幕，心中感動不已，這是多麼美好的內在美啊！回到家後，不停地回想，如果人與人之間都有這種真正發自內心的愛，那該有多麼美好。

第二天中午在老人中心午餐，我看到這位黑人女士自動自發去幫忙分發食物，我上前去對她說：「妳真是一位讓我非常感動的美麗女士。」她驚訝地看著我，我把前一天早上看到的情況告訴她，她微微一笑沒有說話，我請教了她的芳名，她說她叫Kim，我說她讓我感受到人間真正的愛。

從那之後，我每周都參加這項活動，但是Kim不一定每周都會來，可是這位白人老先生都會來參加，當我看到他從門口進來，我就馬上站起來，讓他坐在我的座位上，然後再去找一張椅子坐下來；他也是對我微微一笑，用手敬個禮，從來沒有說過一句話。這雖然只是一個很小的動作，我也不在乎別人的眼光，我覺得我還能夠幫助別人，讓自己內心感到很充實，說不定十年後，我也會需要這種幫助，也不知道那個時候，是否會有人願意幫我。

這家老人中心因為有自己的廚房，做的菜也非常可口，所以我經常在那裡吃飯，偶爾也會看到Kim，從她的打扮風格，我大概可以知道她的喜愛，所以我在網上訂購了一個紅色手鐲，上面有一隻白色的兔子，因為今年是兔年加上一個福字，我訂了兩份，自己戴了一個，另外一個鐲子我送給了Kim，而且告訴她，兔子和福字所代表的意義。

Kim聽了非常驚訝，問我為什麼要送她東西？我說今年是兔年，而且她的一個小小舉動，讓我非常佩服。人與人之間不論什麼膚色、人種，本就應該互相幫忙，而Kim的舉動讓我想到了有許多慈善機構，都是由一群有善心的人，在幫助一些需要幫助的人。

Kim，我衷心地愛妳，因為妳讓我看到了關心和內在美。