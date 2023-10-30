媽媽在為兒子準備上大學的東西，在他的書櫃最下層抽屜，忽然見到兒子讀幼兒園時，玩的一些旋轉圓軸玩具，媽媽不知不覺地掉下眼淚，而且熱淚不止。想不到一眨眼功夫，兒子就長大了，而且要離家遠去，像長大的小鳥離巢。

那還是兒子三歲去幼兒園時，他第一次離開媽媽的身邊，雖然只是短暫分開，卻讓她依依不捨，也讓她想了很多，最初是母子一體親密無間，分娩後兒子脫離母體，拉開了距離，而自幼兒園開始、上小學、中學，兒子愈走愈遠，到上大學時就要離家，但想不到這一天來得這麼快。

由於兒子高中畢業時各方面都優秀，畢業之前，就接到溫哥華一所著名大學的錄取通知。這本來是一件很值得高興的事，但媽媽卻開始惶惶然了，她既為兒子高興卻也擔憂，更捨不得兒子即將離家。兒子自小就特別黏著媽媽，一直到十二歲，晚上還要依偎在媽媽的身旁睡。

他從未離開家獨立生活過，而且一下子走得這麼遠，怎能不讓她擔心？家在位於加拿大 最東邊的紐芬蘭島，而溫哥華卻在加拿大最西邊，真是千里迢迢。雖說有現代交通工具不是問題，但是卻在她的心理上造成巨大的空間差，自己覺得將與兒子離得很遙遠。

兒子離家前夕，幸好媽媽早有運籌，把今年的休假安排在此時，在家裡能多陪陪兒子，也好為兒子煮幾頓他喜歡吃的飯菜，並和兒子多說說話。但兒子常被同學邀出去聚會，他們有他們的時間表，甚至常常深夜才能回家。

媽媽晚飯後，把兒子大大小小的畢業照找出來，精心鑲裝在新買回的大小相框中，之後掛在牆上，或擺放在桌上，以便隨處都可看到。她又把兒子籃排球比賽獲得的七、八枚金銀獎牌掛出來；或整理兒子的相冊，加進新照片，一邊翻看一邊想起過往。

面對兒子自小到大的照片，回憶起自己從懷孕到兒子出生的情景，但當年懷孕時的不適、分娩的痛楚、夜半要起來餵奶，以及撫育兒子成長的種種辛勞，現在都變成一種難得的甜蜜和幸福，不知不覺淚水又流出來了。

離兒子大學開學日期愈近，她心裡愈不捨、也愈矛盾。她本不想親自送兒子到大學，感覺這也太婆婆媽媽了，何況兒子也表示不要媽媽親自送他到學校，怕讓人笑話長不大，但她心裡還是很希望送他去。

這時她的父母提醒說：「妳待在家裡，兒子走後，怕妳也不會安心，不如親自送去，也看一下那所大學的情況，才能感到放心；再說這一段日子妳也太累了，那城市妳也沒去過，順便就當一次旅遊。」她覺得父母說得有道理，於是就下定決心買了赴溫哥華的往返機票。

兒子啟程離家那天，在家門前拍了離別照，望著兒子她又有些激動，幸好這是她和兒子一起離去，她沒有流淚。

她與兒子順利到達溫哥華後，當天就給父母發了微信 ，四天後再發去的微信，拍了許多幅大學環境和學校生活各方面的照片，可見那個大學實在很美好。她在微信中寫道：「此行對我確實是一次心理療癒，學習放手和信任是人生艱難的功課。沒想到兒子這小小少年，元氣如此滿滿，但我還是低估了他的成熟、勇氣和自信，僅兩、三天時間，他已與同學相處得像很久的朋友。我看到這裡的環境和兒子的社交圈，回家想起他會從容生活，就會更加放心了。」