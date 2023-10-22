我先生和他的姊姊們，每天都會通電話聊家常。昨天二姊告訴他，三姊夫婦下周又要回香港 ，我先生問：「他們去香港會住哪裡？」二姊說：「住旅館。」

二姊和三姊在溫哥華的住處相距不遠，三姊夫早年在香港打拚，中年時已擁有自己的建築公司，後來移民加拿大 ，在溫哥華買下大屋供四個兒女居住並完成學業。三姊夫的事業重心在香港，因此長住香港，三姊則當「候鳥」，適時飛去溫哥華探望兒女。

十多年前，三姊夫有感於年歲漸高，一向寵愛有加的單丁么兒，大學畢業之後也沒闖出什麼名堂，乾脆將他召回香港接管公司，自己從旁輔佐；那時就在近郊購入兩戶全新的樓層，與兒子比鄰而居。

後來兒子家中又添新丁，老爸把兒子家的頂層一併買下，造梯相連，兒子全家六口，加上兩個外傭，住在舒適的「樓中樓」，不亦樂乎；三姊夫同時輔助兒子經營公司，順風順水。多年過去，雖然兩家大門只有數步之遙，兒、媳與孫輩平日不曾過來打個招呼，反而是三姊時常為兒、媳與孫輩送去美食新衣，年節、生日也上門照應。

有一天，三姊聽到門外有聲，開門一瞧，竟是小孫女提早放學，家中無人開門只好在走廊枯等。三姊即刻招她進來奶奶家休息吃點心，孫女堅決抗拒並透露，媽媽禁止他們姊弟妹四人去爺爺奶奶家；滿腔熱情的三姊猛然被潑一頭冰水，這才恍然大悟，難怪與兒、媳比鄰多年，咫尺若天涯。三姊捫心自問從未虧待任何人，為何遭此無情回報？甚至兒子都姑息孩子們的作為，令她感傷萬分。

近年三姊夫感到時不我與，而且兒子已經完全自立，所以三姊夫萌生退意，去年他與三姊飛去溫哥華停留三個月，嘗試適應無法朝朝飲茶、日日駕車出街的日子。四個兒女各自成家，原本共住的大屋已被賣掉瓜分，三姊夫婦此趟「初來乍到」，與大女兒擠在坪數不大的城市屋，白天兩老四目對望，沒有車出不了門，餐館飲茶遙不可及，天天在家煮飯等人下班回來。

三個月過了，三姊夫婦回香港辦私事，並且回到魂牽夢繫的老窩重溫久違的溫馨，而長居溫哥華的計畫未變，一個月後便回溫哥華。

然而不久後，兩老突然接寶貝兒子從香港來電，催促兩老快快再回香港，兩老問「何事？」兒子說他已賣掉兩老的屋子了，目前只差老爸的簽字便可成交，催促兩老快快回家清空家具、洗刷清潔，以便交屋。

三姊一聽如雷轟頂，差點暈倒，她從未想要割捨自己的老窩，兒子卻說：「你們住溫哥華，留著香港的房子做什麼？」三姊說：「我們想回便回，不然我們回到香港要住哪裡？」兒子說：「香港旅館多的是，你們去住旅館啊！」

原來三姊夫置產時，沒有三姊的名，而是加了兒子做為共同擁有人，兒子突如其來的獨斷，令三姊欲哭無淚，她只好告訴兒子，那麼得到的款項與你對分，兒子厲聲說不行，他要拿走全數供公司當周轉金。三姊聲聲嘆息，三姊夫卻護著兒子說：「反正遲早是他的，只是早點給而已。」

兒子的催促，三姊夫婦不忍拖延，訂好旅館即日啟程，如今「回家」卻已無家，這種驟變讓三姊百感交集。我老公和大姊、二姊約好，這兩天如果和三姊通話，千萬別問三姊：「妳去香港要住哪裡？」