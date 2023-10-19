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少年領袖營

隱居

在美國的教育制度中，非常重視「領導能力」，審視指標就是在學校的社團組織中，是否曾經擔任過領導幹部；另外一個評鑑指標則為是否曾經參加過「少年領袖」（Youth Leadership）的訓練，領導能力的經歷在申請大學時有加分效果。

少年領袖訓練沒有一定的課程規定和形式，一般課程時間是一至兩周，有很多的教育組織提供這種訓練，也有一些商業化的公司當成一項盈利商品來招收學生。不同的訓練營費用不同，有時差別很大，在挑選訓練營時，除了課程內容和日期外，還要注意費用的多寡。

兒子念初中和高中時，各去過一次少年領袖訓練營。他念初中七年級時，老師請家長去學校一趟，向家長提及「全國青少年領袖論壇」是一個全國性的教育組織，他們提供初中生一個少年領袖營，地點在首都華盛頓特區，為期五天四夜。學校被邀請分配到三個名額，由學校推薦三名優秀學生參加，兒子被提名去參加，家長只需要負擔機票費用。

受訓日期在暑假，這是兒子第一次離開家單獨遠行，三個小孩一起作伴，因為年幼，還必須委託航空公司特別照顧。他們住在一個學生宿舍，參訪了國會山莊聽其介紹美國政治制度，另外還去了博物館及當地景點，還有團體討論活動。這個訓練營的目的，在訓練學生們的獨立能力和團體生活，介紹首都特區讓他們拓展視野和知識、增加社交技巧，這是兒子在成長過程中一次很特殊的經驗，是他第一次離開家，單獨旅行去參加團體活動。

兒子念高中十一年級時，開始準備申請大學所需要的各種資料，以前去過的少年領袖訓練營是在初中時，這個資歷太弱了，必須去一個高中生層級的訓練營，所以他很積極尋找一個適當的訓練營。結果兒子找到一個非營利的經濟學教育組織，他們主辦的是經濟學領袖營，還有經費補助，地點在加州大學洛杉磯分校，我們家就住在洛杉磯，省下了交通費開銷。

訓練營為期七天，時間在暑假，總共有三十名學生，吃學生餐廳、住在洛杉磯加大的學生宿舍。白天在教室上課，講師們介紹經濟學、市場推廣、經濟行為、企業管理；晚上則是各種訓練領導能力的團體活動，以激發學員的創意思考、團隊合作、結交新朋友與社交技巧。兒子參加這個訓練營的另一個收獲，就是學習適應將來上大學的生活與環境，要習慣吃住都在大學宿舍、餐廳，上課及許多活動都是在大學校園。

美國大學在申請入學時，不是只看學科成績，還會參考許多其他項目，領導能力是一個重要的參考指標。兒子曾經擔任過三個社團的社長，並參加過兩次少年領袖訓練營，他在領導能力的項目符合加分條件，結果如願申請到常春藤大學。

如果你有小孩，試著在孩子念高中時，把孩子送去一個適當的少年領袖訓練營，可以增加孩子申請大學的優勢。

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