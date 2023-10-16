前些日子女兒遠從紐約回聖地牙哥 小住，我們快樂地吃吃喝喝，享受熱熱鬧鬧的七天團聚。一星期歡笑的時間過得飛快，覺得怎麼才剛去機場接她，轉眼又要到機場送別。

離飛機起飛還有一段時間，我們就近在機場附近的海邊走走，母女倆並肩站在聖地牙哥的海邊，望著浩瀚的太平洋，想到海這一邊即將離家的女兒，與遠在海那一邊的台灣和家人，我的內心也如海浪般不斷地拍打著。我突然有感而發告訴女兒：「以後我走了，請把我的骨灰撒在太平洋，這樣當我想念家人和台灣時，我就會漂回台灣看家人，當我想念妳和弟弟與美國時，我就會漂回美國看你們。」

女兒轉頭看我一眼，又望向大海，她緩緩地說：「我不想，我想把妳種成一棵樹。」呵呵，熟悉的美式中文。我開玩笑地問：「妳該不會是想把我當作妳未來後院裡某棵樹的肥料吧？」

女兒幽幽地回道：「我要把妳種成花盆裡的一棵樹，這樣每次我要搬家時，都可以把妳一起搬走。」

看著外表出落得像職場上幹練女性的模樣，卻仍保有孩子般純真內心的女兒，想起她從小活潑好動如過動兒，個性大而化之，做事總是漫不經心又丟三落四，成長過程中從沒少過我這個脾氣急躁的媽媽所給的責罵和處罰，聽她這麼說，我不禁熱淚盈眶。